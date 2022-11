Steglitzer Literaturfest: Kinder laden Autoren ein, deren Bücher ihnen gefallen

Die Berliner Literaturinitiative stiftet an 34 Schulen Berlins zum Lesen und zu Gesprächen über Bücher an. Am Sonnabend feiert sie ein großes Fest.

Wenn die Schwartzsche Villa am S- und U-Bahnhof Steglitz am Sonnabend voll mit Kindern und Jugendlichen ist, gehört ein guter Teil von ihnen zu den Gastgebern. Vom späten Vormittag bis in den frühen Abend findet dort das Steglitzer Literaturfest statt. Den Bezirk trägt es nur noch aus Tradition im Namen. Denn als im Jahr 2002 hier zum ersten Mal Kinder die Schriftsteller begrüßten, die sie sich eingeladen hatten, war noch nicht abzusehen, dass daraus etwas Regelmäßiges entstehen würde, das über die ganze Stadt wächst.

Sabine Ludwig, Zoran Drvenkar, Holly-Jane Rahlens, Ute Krause und weitere neun Autorinnen und Autoren lesen also an diesem Sonnabend, werden in Empfang genommen von Lesern, die mit ihren Büchern vertraut sind, sie werden auch auf der Bühne von jungen Experten vorgestellt. 150 Kinder und Jugendliche sind am Fest beteiligt, sagt die Geschäftsführerin Literaturinitiative Berlin Birgit Murke. Sie sind Moderatorinnen und Gästebetreuer oder präsentieren eigene Buchtipps. Murke und ihre Kollegen halten sich im Hintergrund.

Das, wovon viele träumen

Das Fest ist der Höhepunkt von einem Jahr Beschäftigung mit Büchern. Rund zweittausend Schülerinnen und Schüler an 34 vornehmlich Grund- und einigen weiterführenden Schulen betreut die Initiative derzeit mit Werkstätten, Literaturkursen und Leseclubs. Hier passiert das, wovon alle träumen, die beklagen, dass dem Nachwuchs der Bezug zu Literatur verloren ginge: Es wird zusammen gelesen und über Bücher und ihre Helden geredet.

Birgit Murke erzählt am Telefon, dass sie vor der Corona-Pandemie sogar noch mehr Kinder und Jugendliche erreicht hatten. Die Zeit der Schließungen und des Wechselunterrichts verdrängte alles, was nicht zwingend zum Lehrplan gehörte, erst einmal aus den Schulen. Zu manchen sei der Kontakt abgerissen, andere seien dazugekommen, zum Beispiel durch Online-Kurse oder Werkstätten. Seit sich die Literaturinitiative aus dem Südwesten Berlins nach Hellersdorf, Spandau, Reinickendorf oder Bohnsdorf ausgeweitet hat, stand auch die Frage der Finanzierung. Die Literaturinitiative ist als Bildungsträger anerkannt; die Mitgliedschaft in den Leseclubs lässt sich über Bildungsgutscheine abrechnen.

Die Vorbereitung auf das Fest beginnt im März, eigentlich mit der Leipziger Buchmesse. Allerdings wurde diese in der Corona-Zeit dreimal abgesagt. 2023 ist wieder eine Reise nach Leipzig geplant, vorher so vorbereitet, dass jedes Kind einen Termin bei einem Verlagsstand hat und sich aktuelle Titel vorstellen lässt. Aus diesen Begegnungen entsteht das erste grobe Gerüst: Welche Bücher versprechen, spannend zu sein? Welche Autoren können in Berlin auftreten?

Literaturfest, 26. November ab 11.30 Uhr, Schwartzsche Villa, Grunewaldstraße 55. Tickets für Erwachsene 12, für Kinder 8 Euro.