Berlin - Sechs Jahre lang war Susanna Krüger die Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland, hat Projekte in Afghanistan, Jemen und dem Sudan verantwortet – und 150 Mitarbeiter durch die Corona-Krise geführt. Was hat sie gesehen, was konnte sie bewirken, was denkt sie über die Zukunft des Gebens? Wir treffen uns zum Gespräch in ihrer kleinen Dachgeschosswohnung in Schöneberg, ein paar Tage, nachdem sie den Schreibtisch in ihrem Berliner Büro aufgeräumt hat. Sie versucht gerade, sich abzugewöhnen, ständig in ihre E-Mails zu schauen und packt ihren Rucksack für eine Wanderung vom Thüringer Wald bis nach Sizilien.

Für diejenigen, die Save the Children nicht kennen, wie würden Sie die Arbeit der Organisation erklären?

Im Jahr 1919 ging eine mutige Britin namens Eglantyne Jebb auf die Straße, um Spenden für hungernde Kinder in Deutschland und Österreich zu sammeln. Für sie gab es nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges keine Sieger und Besiegten, sondern nur Jungen und Mädchen, die dringend Hilfe benötigten. Es gelang ihr, trotz anfänglichen Widerstands viele Landsleute von ihrer Mission zu überzeugen. Gut 100 Jahre später arbeitet Save the Children in rund 120 Ländern, um den am meisten benachteiligten Kindern in dieser Welt einen gesunden Start ins Leben zu ermöglichen, ihnen Zugang zu Grundbildung zu geben und sie vor Krieg und Konflikten zu schützen.

Aus der kleinen britischen Organisation ist ein großer internationaler Player der humanitären Hilfe geworden.

Ja, es gibt ein Headquarter in London, 30 Länder, die als Fördermitglieder auftreten, 25.000 Mitarbeiter weltweit und ein Jahresbudget von 2,3 Milliarden Dollar.

Sie sind in den letzten sechs Jahren viel unterwegs gewesen, in Jemen, Indien und Afghanistan. Wie ist das mit dieser inneren Karte von Krisengebieten in aller Welt zu leben?

Wenn man in einem Flüchtlingslager sterbende Säuglinge auf den Arm gedrückt bekommt, was mir passiert ist im Jemen – in einer Menschenansammlung hatte ich dann plötzlich zwei völlig ausgehungerte kleine Wesen auf dem Arm, – dann ist das etwas, das einen sehr nachdenklich macht über den Zustand der Welt. Und diese Erfahrungen bewirken in einer ersten Phase Hilflosigkeit und in einer zweiten Phase Vergewisserung: Also ich stehe in der Welt, bin ein kleines Rad, kann nur das tun, was ich tun kann und tue das jedoch mit Überzeugung.

Haben Sie in diesem Beruf manchmal unter dem sogenannten Atlas-Syndrom gelitten – also dem Gefühl, das Elend der ganzen Welt auf den eigenen Schultern tragen zu müssen?

Ja, aber es bringt wenig, wenn man durch all dieses Elend hindurchgeht, sich selbst schuldig zu fühlen als reiche weiße Person aus dem Norden, es bringt etwas, für sich selbst eine Mitte zu finden und zu sehen, dass man mit seiner Arbeit einzelne Leben verbessern hilft.

Ende des Jahres 2019, kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise sind Sie noch einmal nach Afghanistan gereist. Was haben Sie gesehen?

Save the Children hat in Afghanistan ein großes Bildungsprogramm für Mädchen. Das ist jetzt schwierig weiterzuführen. Ich habe viele Dorfschulen besucht, mir von den Lehrern erzählen lassen, wie sie arbeiten. Ich habe viele Menschen getroffen, die aus den Flüchtlingslagern im Iran zurückgekommen waren in ihre Heimat, viele Menschen, die sich der Fragilität der politischen Lage sehr bewusst waren. Ich musste immer mit einem gepanzerten Sicherheitsfahrzeug herumfahren, denn in Kabul gab es viele Bombenanschläge, wöchentlich. Ich habe aber auch gesehen, was für ein wahnsinnig schönes Land das ist. Ich war in Kandahar, in Massar al Sharif und konnte mit einer kleinen Propellermaschine über den Hindukusch fliegen: Unfassbare Schönheit! Und dann diese Dichotomie auszuhalten, was passiert und inmitten welcher Schönheit es passiert! Die Frauen haben sich so viel erkämpft – und deshalb hat mich und viele in der humanitären Community auch so mitgenommen, was vor zwei Monaten passiert ist.

Die Erschütterung war groß, aber die Diskussionen über das Versagen des Westens sind leider sehr schnell wieder abgeflaut.

Ja, aber ich finde, wir sollten uns auch in der NGO-, UN- und Weltbankwelt sehr stark fragen, was da alles schiefgelaufen ist. Die Frage nach den Grenzen von extern gesteuerter Entwicklungshilfe stellt sich mir wieder einmal.

Sind die Bildungsprogramme von Save the Children in Afghanistan denn erfolgreich gewesen?

Ja, wir haben Wohnzimmerschulen eingerichtet, Lehrer ausgebildet, regelmäßig Qualitätskontrolle gemacht. Die Alphabetisierung der Mädchen ist ungeheuer vorangeschritten in den letzten zehn Jahren. All das ist jetzt gestoppt.

Wohnzimmerschulen – warum das?

Wir haben Mitglieder eines Dorfes gefragt, ob sie bereit sind, ihre Wohnzimmer für den Unterricht zur Verfügung zu stellen und wir bezahlen dann die Lehrer. Das ist niederschwellig, erregt wenig Aufsehen und greift die Machtstrukturen nicht so an. Nach wie vor ist es sehr schwierig für die meisten Mädchen, überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, den Schulweg zu machen. Deshalb muss man mit den Eltern sprechen, den Stammesältesten, um überhaupt eine Akzeptanz zu schaffen für den Schulbesuch. Das hat gut funktioniert.

Save The Children Roqia, 12 Jahre alt, besucht eine Nachmittagschule in einem Dorf unweit von Kabul, im Januar 2020. Die Schule wurde von Save The Children unterstützt.

Ein wichtiges Ziel von Save the Children ist, dass alle Kinder auf der Welt Zugang zu guter Grundbildung erhalten. Ist Bildung der Schlüssel für den sozialen Wandel?

Ja, das sieht man ja an den afghanischen Frauen und Mädchen: Ob die sich das bieten lassen werden, dass sie zurück katapultiert werden sollen in den Zustand, in dem ihre Mütter sich befanden? Ich glaube nicht.

Wenn Sie zurückblicken, was waren Momente der Hoffnung?

Ich habe mit Kindern gesprochen in Schulen, viel zugehört, was die zu sagen hatten. Ich bin nicht naiv und denke nicht, dass die mir ihr Herz ausschütten. Aber ich habe immer wieder erlebt, wie wahnsinnig gerne diese Kids zur Schule gehen. Mitten im Jemen im Bürgerkrieg habe ich die Schüler in einer Klasse gefragt, was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Und die Antwort war: Wenn während des Ramadan die Schule geschlossen wird! Also wenn wir den Kids ein paar gute Wochen bereiten können in diesem ganzen Wahnsinn, das macht Hoffnung. Oder wenn ich sehe, wie viele Unterstützerinnen wir haben, Großmütter oder junge Frauen mit Einwanderungsgeschichte, die nicht viel Geld haben und trotzdem jeden Monat eine kleine Summe spenden.

Und wenn die wissen wollen, ob sie mit ihrer Spende etwas bewirken, was sagen Sie dann?

Es gibt zahlreiche erprobte Ansätze, wie man die Gesundheit, die Bildung und den Schutz von Kindern effektiv verbessern kann. Wir wissen, wie man die Rate der vermeidbaren Krankheiten in entlegenen Weltgegenden mit sehr wenig Geld drücken kann. Krankheiten wie Keuchhusten und Lungenentzündung. Durch freiwillige Gesundheitshelferinnen, die man ausstattet mit Impfungsmaterialien – und einem höheren sozialen Status. Und wenn es darum geht, möglichst viele arme Kinder in der Schule zu halten, dann ist die Schulmahlzeit der Schlüssel und die Familienkompensation. Das heißt, dass die Familien ein gewisses Entgeld dafür bekommen, dass sie die Mädchen und Jungen in der Schule lassen und sie nicht zum Arbeiten schicken. Denn das tun die Eltern ja nicht, weil sie ihre Kinder hassen, sondern weil sie das Geld brauchen.

So einfach ist das?

Es ist so einfach! Oder Beispiel Kinderarbeit: Jetzt den Unternehmen zu sagen, wir sind gegen Kinderarbeit, das bringt überhaupt nichts. Dann wandert die nur noch mehr in den Schatten. Denn die Kinder arbeiten, weil sie müssen und weil die Unternehmen Preisdruck haben. Deshalb bauen wir z.B. in asiatischen Ländern seit längerem Systeme, wo die Kinder eine gewisse Zeit arbeiten dürfen, aber mit Sicherheitsvorkehrungen und einer Berufsschulmöglichkeit. Die Firmen bekommen dann einen Bonus dafür, dass die Minderjährigen vier Stunden Mathe lernen dürfen pro Woche und auch insgesamt geschützter sind.

Save The Children Susanna Krüger mit Schülerinnen in einem Flüchtlingslager in Dahaab, Kenia

Sie haben sich schon früh in Ihrem Berufsleben mit der Frage beschäftigt, wie man die Wirkung von Entwicklungshilfeprojekten steigern kann – nämlich wie?

Ich hatte in der Westbank und in Gaza mit vielen NGOs zusammengearbeitet, die auch internationales Geld bekommen haben. Dabei ist mir aufgefallen, dass diese Projekte immer nur am Ende evaluiert werden – und die Evaluationen werden nicht gelesen und verschwinden dann in irgendeinem Schrank. Sie sind überhaupt nicht handlungsrelevant. Und mich hat total interessiert, wie man in Organisationen von Anfang an mit den Zielgruppen zusammen wirkungsvolle Projekte strickt, die nicht von außen aufgesetzt werden, sondern von innen Ziele definieren.

Also im Grunde Evaluation als Organisationsentwicklung?

Sehr richtig. Das war die Idee von „goodroot“, einer Beratungsfirma, die ich gegründet und einige Jahre lang geführt habe. Dabei habe ich viel eigene Methodik bei der Wirkungsmessung entwickeln können.

Naiv gefragt: Wie misst man eigentlich die Wirkung – zum Beispiel bei einem Projekt zum „Empowerment of Women“ in einer kleinen Gemeinde im Gazastreifen?

Naja, Sie können beginnen, in dem Sie alle Menschen, die in der Community mit diesem Thema zu tun haben, in einen Saal holen. Also die Frauen, die Kinder, den Stammesältesten, den Lehrer – und die überlegen dann gemeinsam, was soll in drei oder fünf Jahren besser sein als heute. Man kann Ziele definieren und Indikatoren – dann Daten sammeln, um den Fortschritt zu messen. Und auch das Interpretieren der Daten sollte nicht nur extern, sondern vor allem durch die Beteiligten selbst geschehen.

Interessant, das Gleiche hat man jetzt vor, um die Berliner Schulen besser zu machen. Das nennt sich dann evidenzbasierte Schulentwicklung … Sie haben jetzt sechs Jahre die Organisation Save the Children Deutschland entwickelt, was haben Sie hier bewirkt?

In der Flüchtlingskrise 2015 war die Organisation sehr stark gewachsen, in wenigen Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter von 80 auf 160 gesteigert. Meine Aufgabe war es, die Organisation zu stabilisieren, sie strategisch weiterzuentwickeln, sie so aufzustellen, dass sie in eine gerichtete nächste Wachstumsphase gehen kann. Das ist uns gelungen, und deshalb kann ich jetzt auch gehen.

Gerade haben Sie Ihren Geschäftsführerposten an den Nagel gehängt – um mit anderen eine digitale Plattform zu gründen, die das Geben ins 21. Jahrhundert holen möchte. Was ist die Idee von „project bcause“?

Mehr Menschen möchten sich finanziell und persönlich engagieren – Philanthropen sein, aber auch soziale Investorinnen. Sie tun aber aufgrund hoher Hürden, fehlender Inspiration und mangelnder administrativer Unterstützung weniger als sie tun könnten. Wer hat schon Lust sich mit Rechts- und Steuerfragen oder womöglich noch mit dem Finanzamt oder der Stiftungsaufsicht zu beschäftigen, wenn es nur darum geht, Geld für das Gute an die Arbeit zu bringen? Hier wollen wir einspringen und privates Kapital in wirkungsvolle Initiativen und soziale Unternehmen holen, die auf die 16 Nachhaltigkeitsziele einzahlen.

Ich nehme an, dass „bcause“ eine andere Klientel ansprechen wird als viele Kleinspenderinnen bei Save the Children?

Es gibt in Deutschland viele reiche Menschen, junge Gründer und Erben, es ist unglaublich, wie viel Geld in den nächsten Jahren in Deutschland vererbt wird. Und viele wollen dieses Geld gesellschaftspolitisch wirken lassen, spenden, nachhaltig investieren, Darlehen geben.

Was ist für Sie die Zukunft des Gebens?

Ich glaube, dass wir es in zehn, fünfzehn Jahren genauso selbstverständlich finden, strategisch Organisationen zu unterstützen, die unsere Gesellschaft weiterbringen wie es selbstverständlich ist, ein Aktiendepot zu haben. Weil mehr Menschen wissen, dass wir so, wie wir gewirtschaftet haben, nicht weitermachen können und neu über Wachstum nachdenken müssen. Philanthropie und soziales Investment, das war immer eine Nische, aber das hat jetzt eine Chance, aus seiner Nische herauszukommen.

Bald fangen Sie mit „Bcause“ etwas Neues an, aber am Samstag brechen Sie erst einmal auf, um allein vom Thüringer Wald bis nach Sizilien zu wandern.

Ja tschüss! Ich bin dann mal weg!