Berlin - Seit einer Woche leben Julia und Igor in unserer Nachbarschaft. Julia ist 34 Jahre alt und Neurologin, sie hat vor kurzem noch in einem Krankenhaus in einer ukrainischen Stadt gearbeitet. Sie hat ihrem Chef gesagt, sie nehme Urlaub. Wahrscheinlich dachte er sich schon, dass sie die Zeit für ihre Flucht nutzen würde.

Glücklicherweise hat Julia eine ukrainische Freundin namens Mascha, die schon vor zwei Jahren nach Berlin gezogen ist. Weil Maschas Studienabschluss als Ärztin nicht anerkannt wurde, arbeitet sie jetzt in einem Zentrum für plastische Chirurgie und hilft, den Reichen und Selbstbesessenen dieser Welt Botox to go zu spritzen. In ihrer kleinen Wilmersdorfer Wohnung haben bis vor kurzem neun Flüchtlinge gewohnt – bis Julia über Kontakte den Weg zu unserer Nachbarin fand. Dort lebt sie nun mit ihrem neunjährigen Sohn Igor im Kinderzimmer, während unsere Nachbarin die Gitterbetten ihrer eigenen Kleinkinder ins Arbeitszimmer räumte.

Igor geht in die vierte Klasse. Er hat an seiner Schule in der Heimat einen Lehrer, der seinen Unterricht im Klassenzimmer abhält und ihn zugleich für die geflohenen Schüler in der Diaspora als Video streamt. So kann Igor morgens am Handy der Mutter sitzen und den Unterricht seiner alten Klasse verfolgen. Im Moment ist das viel besser als nichts, aber schon jetzt fehlt ihm der Kontakt zu Mitschülern und Lehrern aus Fleisch und Blut.

Julia kann ein bisschen Englisch. Und neulich haben wir über die Äußerungen der ukrainischen Generalkonsulin gesprochen, die ja deutsche Willkommensklassen ablehnt und möchte, dass die ukrainischen Kinder in Berlin nach dem ukrainischen Lehrplan unterrichtet werden. Julia zog die Augenbrauen hoch, als sie das hörte. Auf die Frage, ob sie Igor lieber in eine Willkommensklasse oder in eine Schule „Modell Konsulin“ schicken würde, sagte sie: „In eine Willkommensklasse. Weil ich es gut finde, wenn Igor andere Sprachen lernt und sich in seiner neuen Umgebung verständigen kann.“

Bisher ist Julias Mann noch nicht eingezogen worden, vielleicht aus Versehen, während ihr fast 60-jähriger Vater schon längst Teil der Armee ist. Im Moment geht Julia davon aus, dass sie schnellstmöglich in die Heimat zurückkehren wird. Aber sicher weiß sie es nicht. Das hängt davon ab, wie der Krieg sich entwickelt, wie stark ihre Stadt zerstört wird und auch davon, wie sich ihr Leben in Deutschland bei Kriegsende anfühlt.

Für Julia habe ich in der nächstgelegenen Grundschule angerufen und gefragt, ob dort demnächst eine Willkommensklasse eingerichtet wird. Die Schulleiterin sagte, sie würde es ja gerne tun, aber sie kann nicht. Weil bei einem Brand im vergangenen Sommer vier Klassenräume beschädigt wurden und seitdem schon etliche Klassen in Containern sitzen. Sie verwies an die Klärungsstelle in Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort könne man die Scans von Julias und Igors Pässen hinschicken sowie einen Wohnungsgebernachweis unserer Nachbarin. Und dann mache sich der freundliche Herr Berios auf die Suche nach einem Schulplatz. 40 Kinder habe er in der letzten Woche vermittelt, in bereits bestehende Willkommensklassen oder in normale Klassen, in denen es Lehrer gibt, die sich die Sache einfach zutrauen.

Bisher spricht Igor noch kein Wort Deutsch. Aber er kann ziemlich gut Breakdance. Nach dem Abendessen hat er uns auf dem Holzfußboden eine kleine Vorstellung gegeben – sozusagen als Gastgeschenk.

Ein Freund und Helfer – Luis Berios, Klärungsstelle (für Willkommensklassen) in Charlottenburg-Wilmersdorf: cw253006@charlottenburg-wilmersdorf.de