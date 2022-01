Die Schriftstellerin Grit Poppe hat ein wichtiges Buch über die grausamen Formen der „Umerziehung“ in der DDR geschrieben. Etwa zwanzig Zeitzeugen erzählen, was sie als Kinder und Jugendliche alles erdulden mussten – und tragen so dazu bei, eines der dunkelsten Kapitel der DDR-Geschichte auszuleuchten.