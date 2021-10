1. Welche Note würden Sie dem Berliner Schulsystem geben?

Drei minus, weil das Schulsystem versäumt, unseren Kindern die Kompetenzen mit auf den Weg zu geben, die sie für die Zukunft brauchen. Digitale Bildung findet in den Schulen kaum statt und Lehrplan und Methoden gehen häufig an der Lebensrealität der Schüler:innen vorbei. Wenn Schulen es nicht schaffen, grundlegende digitale Kompetenzen und Medienmündigkeit zu vermitteln, verschärft das außerdem die Bildungsungerechtigkeit. Manche Familien können das zuhause abfangen, aber viele eben nicht. Wie schlecht es allein um die digitale Infrastruktur in den Schulen bestellt ist, haben wir alle während der Corona-Zeit schmerzlich erlebt. Das ist 2021 einfach nicht mehr akzeptabel.

2. Denk ich an Berliner Schulen in der Nacht, dann sehe ich:

Eine richtig lange To-do-Liste. Auf dieser Liste steht ganz oben (digitale) Infrastruktur an Schulen ausbauen und Lehrkräfte fortbilden. Jede Schule braucht schnelles Internet, ausreichend Endgeräte für Lehrkräfte und Schüler:innen und eine Plattform mit digitalen Lerninhalten, die an die Schule andocken kann, damit nicht jede das Rad neu erfinden muss. Und wir können es uns nicht leisten, auf die nächste Generation aus den Lehramtsstudiengängen zu warten, sondern brauchen modulare unkomplizierte Fortbildungsmöglichkeiten für die heutigen Lehrkräfte, damit sie genau das lernen können, was sie konkret für ihren Unterricht jetzt brauchen. Allein diese beiden Prioritätsthemen sind richtig dicke Bretter, die wir bohren müssen. Aber die Krise hat mir mit Blick auf diese To-do-Liste auch Mut gemacht: Denn wenn ich an Berliner Schulen denke, sehe ich auch richtig viele engagierte Lehrer:innen, Eltern oder Schulleiter:innen. Die brauchen wir, um gemeinsam voranzukommen.

3. Welche drei Bildungsthemen müssen in der nächsten Legislatur unbedingt vorangetrieben werden?

Erstens, Schulen zu modernen Lernorten zu transformieren. Dafür sollte es Transformationsmanager an jeder Schule geben. Sie würden nicht nur die technische Ausstattung organisieren, sondern stünden auch als Ansprechpartner für Lehrkräfte und Eltern bereit. Sie informieren, managen die Umsetzung und werben für Unterstützung. In jedem großen Unternehmen, das einen Wandel durchläuft, gibt es solche Positionen - warum also nicht in Schulen? Zweitens müssen wir das Curriculum entschlacken, um mehr Platz für digitale Bildung und selbstständiges Lernen zu schaffen. Damit einher geht das dritte Thema: Prüfungsformate reformieren. Wir müssen nicht nur anders lehren, sondern auch anders Fortschritt messen. Während der Krise haben wir schon gesehen, wie flexiblere Prüfungsformate aussehen können. Diese Erfahrungen sollten wir in die Nach-Corona-Welt mitnehmen, um das „Auf-den-Punkt-lernen“ für die nächste Klassenarbeit zu vermeiden.

4. Wenn Sie die politische Macht hätten, welches Problem würden Sie zuerst angehen und wie?

Dafür bräuchte ich schon richtig viel Macht, aber ich würde unbedingt das Kooperationsverbot modernisieren. Dass Bund und Länder nicht ordentlich zusammenarbeiten können, blockiert die meisten Bildungsreformen und verlangsamt die Transformation des Bildungssystems enorm. Da diese Reform vermutlich etwas länger dauert, würde ich in der Zwischenzeit als erste Amtshandlung das Digitalpaktgeld komplett unbürokratisch ausschütten. Statt komplizierter Antragsverfahren kriegen die Schulen einfach ein Budget, über das sie eigenständig verfügen können.

5. Wer hätte in Ihren Augen das Zeug dazu, eine exzellente Bildungssenatorin/ein exzellenter Bildungssenator zu sein?

Das ist kein leichter Job, aber es gibt sicherlich einige, die dafür gut qualifiziert wären und mit Tatendrang vorangehen würden. Mir fällt zum Beispiel Jacob Chammon, Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung, ein. Er bringt als ehemaliger Schulleiter und ausgebildeter Lehrer die Erfahrung aus der Praxis mit, könnte Best Practices aus Dänemark einbringen und kennt durch seine heutige Position auch die Verbände- und Politiklandschaft.

6. Wenn Sie sich eine Bildungssenatorin/einen Bildungssenator für unsere Stadt backen könnten, welche Qualitäten hätte sie/er?

Er oder sie müsste vor allem ein Macher/eine Macherin sein, der/die seine/ihre volle Kraft auf Umsetzung verwendet. Wir brauchen jetzt Tempo, das heißt: mehr Pragmatismus, weniger Ideologie und vor allem Erfahrung aus dem echten Leben. Also am besten jemand, der vorher auch in Schulen gearbeitet hat und nah dran ist am Schulalltag. Idealerweise wäre dieser Pragmatismus gepaart mit einer Fähigkeit, langfristig zu denken: Es gibt so viel akut zu tun, dass wir manchmal vergessen ein Schulsystem zu bauen, das auch die nächsten 15 oder 20 Jahre trägt. Dafür braucht es eine visionäre Vorstellungskraft, wie unsere Gesellschaft und unsere Schulen dann überhaupt aussehen werden.

7. Eine gute und zeitgemäße Schule ist für mich:

Eine, die unsere Kinder auf die Zukunft vorbereitet. 65% aller heutigen Grundschulkinder werden später in Jobs arbeiten, die wir jetzt noch nicht kennen. Das heißt, dass unser Schulsystem vor allem „Soft Skills“ wie Anpassungsfähigkeit, Eigenständigkeit, Empathie oder Resilienz vermitteln muss. Daran ist gar nichts weich, sondern das sind die harten Faktoren, die später darüber entscheiden werden, ob man sich auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft der Zukunft zurechtfindet. Eine zeitgemäße Schule vermittelt diese Kompetenzen durch Freiräume im Lernen - man gibt den Kindern das Ziel, lässt ihnen aber Freiheit bei der Wahl des Weges.