Berlin - An einer Oberschule in Tempelhof-Kreuzberg kam eine Schülerin auf die Idee, ein Padlet (eine digitale Pinnwand) zu erstellen, auf der ihre Mitschüler Texte über ihre Gefühle im Lockdown veröffentlichen können. Carlotta, die Initiatorin, hatte zwei schlichte Fragen gestellt: „Wie geht es mir?“ und „Was können die Schule, die Lehrer*innen oder auch wir verändern, damit es uns besser geht?“ Mit diesen Fragen hat sie den blank liegenden Nerv ihrer Schulkameraden getroffen. Gedacht als Möglichkeit, allen Schülern eine Stimme zu geben, entsteht ein erschütterndes Bild vom seelischen Zustand der Jugendlichen. Besonders diejenigen, die in wenigen Wochen mit ihren Abschlussprüfungen beginnen, sehen sich einem gnadenlosen Druck ausgeliefert, funktionieren zu müssen. Wie „einsame Maschinen“ pendeln sie vom Bett zum Schreibtisch und fragen sich, wann das alles ein Ende haben wird.

Weil die Texte in der Schulgemeinschaft auf große Resonanz stießen, haben Schulleitung und Schülervertretung gemeinsam beschlossen, sie in anonymisierter Form einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei betonen sie, dass die Texte nicht als Angriff auf die Schule oder die Lehrkräfte gemeint sind. Nach Informationen der Berliner Zeitung handelt es sich bei der Schule um eine ganz normale und eher gut geführte Oberschule. Am Tag vor den Bund-Länder-Gesprächen können die Zeugnisse wie ein dringender Appell gelesen werden, die Schulen für alle Jahrgänge wieder zu öffnen. Hier lesen Sie eine Auswahl der Padlet-Texte in der authentischen Rechtschreibung:

Nachts sitzt meine Schwester weinend im Bett

„Früher war in meiner familie nicht alles perfekt... wir verstanden uns gut trotz der trennung unserer eltern und lebten harmonisch miteinander. jetzt sieht die Situation folgendermaßen aus: meine kleine schwester braucht durchgehend schulische unterstützung, die meine eltern ihr nicht geben können, weil sie selber arbeiten müssen und kaum noch zeit haben... meine eltern haben mehr und mehr probleme durch corona und man bemerkt das auch. das geht natürlich extrem auf die psyche weil man sich verantwortlich fühlt. meine andere schwester hat einfach aufgegeben und sitzt nachts weinend im bett und schläft tagsüber - sie nimmt einfach nicht mehr am homeschooling teil, weil es ihr zu viel wird. (…) Die kleinste fühlt sich vernachlässigt und schreit und meckert nur noch. und wer muss sich um alles kümmern: die abiturientin, die eigentlich andere sachen zu tun hätte. durch dieses aufeinanderhocken haben sich ganz komische rollen verteilt und nichts hat mehr ein gleichgewicht. alle sind am ende und keiner kann sich bei dem anderen abstützen (…) SchülerInnen haben so viel Stress, dass sie mehr trinken, rauchen, Drogen nehmen.“

Panik, einfach nur Panik

„Am Anfang macht man einmal keine Aufgaben, weil man sie nicht abschicken muss oder sie nicht verständlich sind. Nach spätestens einer Woche wird plötzlich alles total viel. Man traut sich nicht sich zu melden, man kommt nicht mehr hinterher und bekommt Stress da die Lehrer einem Sagen, dass das so nichts wird mit einem guten Zeugnis. Die Arbeitsmaterialien und Hausaufgaben total durcheinander. Jetzt kommen Arbeiten über den Stoff vom Homeschooling. Panik, einfach nur Panik!“

Steht wieder auf und kämpft!

„Das ist für viele Jugendliche wahrscheinlich eine der schwersten Zeiten in ihrem Leben und trotzdem bitte ich euch bleibt stark! (…) Jeder darf mal weinen! Jeder darf mal verzweifelt auf dem Bett liegen. Aber steht wieder auf und kämpft.“

Angst, dass ich meine Zukunft in die Tonne schmeißen kann

„Ich frage mich wie ich überhaupt mein Abitur schaffen soll... meine Noten haben schon im letzten Semester komplett unter der Situation mit Corona gelitten. Ich hatte durchgängig Stress und dazu noch Angst mich und besonders meine Familie anzustecken. KEIN Lehrer war gnädig mit irgendeiner Note, oder hat aufgerundet. (…) KEIN einziger Arbeitsgeber oder eine Uni wird später feststellen ‚Oh Abitur Jahrgang 21/22‘ da sind wir mal großzügiger. Ich habe einfach Angst, dass ich meine Zukunft in die Tonne schmeißen kann.“

Es ist mir unangenehm, die Kamera anzumachen

„Zwei Mal in der Woche 7 Stunden am Stück Videokonferenzen und am Nachmittag dann noch Aufgaben, das geht einfach nicht! (…) Außerdem find ich es blöd, dass wir Kameras anmachen müssen, weil ich vielleicht nicht möchte dass jeder meine Wohnung sehen soll, außerdem ist es mir einfach unangenehm. Aber was gar nicht geht, ist der Grund, weshalb wir die Kameras anmachen müssen, nämlich, weil ein paar Lehrer uns nicht vertrauten.“

Mit extremen Kopfschmerzen mitarbeiten

„Seit einigen monaten stelle ich aber fest, dass ich mich mit extremen kopfschmerzen zwingen muss, noch einigermaßen mitzuarbeiten. langsam bearbeite ich kaum noch aufgaben und melde mich nicht mehr. ich find das sehr sehr schade, weil meine 11 jahre anstrengung nun durch extremen druck und überforderung zerstört werden. (…) Außerdem werden aufgaben auf zig tausend portalen gestellt. MAN MUSS SICH EINIGEN OB TALK ODER IM ORDNER ODER E MAIL ODER VIDEOCHAT (…) ich bin total überfordert und überarbeitet, und trotz allem schlecht auf das abi vorbereitet.“

4-5 Kaffees am Tag

„4-5 Kaffees am Tag und abends nicht schlafen können durch Panik, Angst und Herzrasen. Angst haben sich zu „melden“, Angst haben drangenommen zu werden. Unglücklich werden. Keine Zeit mehr haben um über dich selber nachzudenken, glücklich zu sein. Wir müssen funktionieren wie Maschinen. (…) Sind wir eine ganze Generation, die unvorbereitet und ohne Schutz auf eine Schlucht zu laufen.“

Meine Eltern meckern mich 24/7 an

„So viele Hausaufgaben und Projekte hab ich schon abgegeben und nie eine Rückmeldung der Lehrer bekommen (…) Meine Eltern meckern mich 24/7 wegen jeder Scheiße an, dauernd üben sie Druck auf mich aus: Hier du musst lernen, wiederhole für den Nächsten Tag, bereite dich auf die Nächsten Stunden vor, du bist so faul, hängst immer nur am Handy, (…) Tagtäglich unterdrücke ich das weinen wenn andere da sind und trinke Koffein Getränke um halbwegs zu überleben (…) Tags komme ich nicht aus dem Haus. Nachts kann ich erst spät einschlafen.“

Nicht alle sind privilegiert

„Eine andere Formulierung, die ich fast schon arrogant finde ist ‚doch nach fast einem Jahr digitalen Unterricht sollte jede/r einen Weg gefunden haben, per Video am Unterrichtsgeschehen teilhaben zu können.‘ Damit wird vermittelt, dass jede/r, der/die noch technische Probleme (…) selbst Schuld ist und das ist einfach ignorant. Nur weil wir auf dieser Schule sind heißt das nicht, dass alle gleich privilegiert sind.“

Wozu etwas Ordentliches anziehen?

„Ich habe keine Motivation mehr, mich richtig fertig zu machen und etwas ordentliches anzuziehen. Ich werde sowieso keine Zeit haben, rauszugehen und jemand anderen als meine Eltern zu sehen. (…) Jeder Lehrer meint, frische Luft sei wichtig für unsere Gesundheit aber was sollen wir denn machen ?? Manchmal kommt es mir in den Sinn, das Abi hinzuschmeißen weil ich es aufgrund meiner momentanen Noten eh nicht schaffe.“

Gilt der Gleichheitsgrundsatz noch?

„Wir leben in einem Land, in dem der Gleichheitsgrundsatz gilt, doch dieser wird im Homeschooling nicht geschützt, da die Wohnsituation und das eigene Technische Equipment plötzlich ausschlaggebender für die Note ist als Engagement und Fleiß.“

Wenn wir wieder lachen...

„Du lächelst, versuchst dich möglich wenig zu bewegen, zu atmen oder irgendwas wodurch du auffallen könntest und wartest auf einen Moment: Das Ende. Aber von was? Von der Videokonferenz? Ja das tue ich jeden Tag. Von dem Lockdown? Auch das tue ich jeden Tag. Von Corona? Jeden Tag. (…) Der Anfang beginnt mit dem Ende der Stille! Wenn es laut wird und wir wieder lachen, glücklich sind, ja wenn wir wieder Spaß haben. Dann beginnt unser Leben wieder neu. Dann sind wir keine Maschinen mehr, die ja nur nichts vergessen sollen. Dann sind wir wieder Menschen. Menschen die Leben. Aber wieso warten wir. Sorgen wir doch selber dafür, dass das Ende und der Anfang kommt. Nehmen wir unser Leben in die Hand.“