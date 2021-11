Lesen, Rechnen und Naturwissenschaften – das sind die berüchtigten Pisa-Fächer, benannt nach dem „Programme for International Student Assessment“. Mit dem Schiefen Turm, Italien und Dolce Vita hat das wenig zu tun. Die seit 2000 im dreijährigen Turnus durchgeführten Pisa-Studien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) überprüfen weltweit das Schulwissen in den vermeintlich wichtigsten Schulfächern. Die nächste Erhebung soll, verzögert durch die coronabedingten Lockdowns, im Jahr 2022 stattfinden. Dass die verschlechterten Lernbedingungen in den vergangenen anderthalb Jahren starke Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hatten, betrachtet die OECD derweil mit großer Sorge.