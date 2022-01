Berlin - Am Montag fängt die Schule wieder an. Doch zu diesem Ende der Weihnachtsferien bestimmt nun Omikron, die neue Variante des Coronavirus, die öffentliche Debatte mit. Anders als vor einem Jahr jedoch sind keine Schulschließungen, ist kein Distanzunterricht vorgesehen, bei den Bildungsverantwortlichen leitet das Schlagwort Anwesenheit – und zwar die analoge – die Vorbereitung auf den Schulbetrieb. Das unterstrich nicht zuletzt die Kultusministerkonferenz Anfang Dezember. Mit ihrem Beschluss einigte sich die KMK darauf, der Präsenzunterricht habe „höchste Priorität“.

Das gilt auch nach dem Jahreswechsel in Berlin. „Wir gehen davon aus, dass die Schulen am Montag in Präsenz öffnen“, sagt Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung. Die aktuelle Lage werde jedoch bewertet und Maßnahmen entsprechend angepasst. So gelte nach wie vor der dreistufige Schulplan, bei dem auf Wechsel- oder Distanzunterricht umgestiegen wird, sofern es zu Ausbrüchen an einzelnen Einrichtungen kommt. Die Einstufung wird je nach Situation von Amtsärzten und der Schulaufsicht beschlossen und regelmäßig geprüft – so auch am Donnerstag noch einmal, wo sich der Hygienebeirat, das Beratungsgremium aus unterschiedlichen Medizinerinnen und Praktikern noch einmal trifft.

Ab der zweiten Woche zwei wieder drei Tests

Und so lautet der Plan: In der ersten Woche nach den Ferien müssen sich Kinder und Jugendliche, die weder geimpft noch genesen sind, täglich auf das Virus testen. Für geimpfte und genesene Schüler gilt die Testung als Empfehlung. Ab der zweiten Schulwoche gilt dann wieder: drei Tests pro Woche.

Das Festhalten an der Präsenzpflicht hat aus Sicht der Senatsverwaltung zwei entscheidende Gründe. Wie Studien belegen, hatten die Schulschließungen und der Fernunterricht massive Folgen für die Jugend, besonders bei Symptomen psychischen Leids wie Depressionen, Apathie oder Panik. Es fehlt an Struktur, sozialen Kontakten und dem pädagogischen Ausgleich weg vom eigenen Zuhause. „Das wollen wir Kindern und Jugendlichen nicht noch einmal zumuten“, sagt Klesmann. Außerdem seien große Lernlücken entstanden. Es gebe aber ein Recht auf Bildung, einen staatlichen Bildungsauftrag – und dem müsse man nachkommen.

In einem Brief warnte die Verwaltung die Schulleitungen noch vor Ferienbeginn vor einer möglicherweise hohen Belastung der Lehrkräfte im neuen Jahr. Omikron sei nicht berechenbar, hohe Infektions- und Quarantänezahlen seien zu erwarten. Sollte der Unterricht in solchen Fällen nicht garantiert werden können, steht darin, „so ist die Unterrichtsversorgung für prüfungsrelevante Fächer/Lernfelder von Abschluss- und Prüfungsklassen und Klassen im Übergang prioritär zu nutzen.“ Das sei allerdings das Worst-Case-Szenario, sagt Klesmann. „Wenn Omikron hier durchknallt, und dann eben auch Beschäftigte besonders betroffen sein werden, ist es relevant, auch die Abschlussklassen im Blick zu haben.“ Die Jugendlichen sollten möglichst ohne Brüche ausgebildet werden können.

Elternausschuss will Aufhebung der Präsenzpflicht

Der Berliner Landeselternausschuss (LEA) kritisierte die Formulierungen der Senatsverwaltung in einer Mitteilung: „Es ist ein ‚Weiter wie bisher‘ gepaart mit einem indirekten ‚Bereiten Sie sich auf Mehrarbeit vor‘“. Der LEA fordert deshalb eine Aufhebung der Präsenzpflicht.

Nicht für alle Schülerinnen und Schüler geht es um Betreuung und Struktur. So sagte die Schülerin eines Berliner Berufskollegs im Gespräch mit der Berliner Zeitung, sie empfinde die Präsenzpflicht als Bedrohung. „Ich fühle mich superunwohl“, sagt die 29-Jährige. Wegen der täglichen Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem fehlenden Mindestabstand im Unterricht. Die Maskenpflicht sei in der Klasse ein „dauernder Streitpunkt“, es gebe Konflikte zwischen Geimpften und Ungeimpften, die Stimmung sei angespannt. Die Konzentration eingeschränkt. „Um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden, lassen wir während der Klausuren fast durchgehend die Fenster geöffnet. Bei diesen Temperaturen verbringen wir die meiste Zeit mit frieren, auch außerhalb der Klausuren“, sagt sie. „Ich will nicht in die Schule, mir ist das viel zu gefährlich. Wenn man sich in einem bestimmten Alter nicht selbst organisieren kann, wird man auch das Abitur nicht schaffen.“ Sie hofft, dass die Präsenzpflicht für Volljährige zukünftig nicht mehr gilt.