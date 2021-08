Berlin - Zum Anfang des Schuljahrs haben die Berliner Schulen mit vier großen Herausforderungen zu kämpfen. Sie müssen ein intensives Testregime durchsetzen, die Lernstände ihrer Schüler erheben und sich überlegen, wie sie das Geld aus dem Corona-Aufholprogramm möglichst sinnvoll einsetzen. Außerdem haben viele Schulen mit den Auswirkungen des dramatischen Lehrermangels zu kämpfen – und mit einer hohen Fluktuation in ihren Kollegien. Der Schulleiter der Vincent-van-Gogh Oberschule in Hohenschönhausen sagte der Berliner Zeitung: „Wir haben 16 neue Lehrkräfte in unser Kollegium aufgenommen, darunter auch zahlreiche Quereinsteiger.“

Zwar hat sich das Testen an Berliner Schulen gut eingespielt – doch macht es im Alltag sehr wohl einen Unterschied, ob nun zwei oder drei Mal getestet wird. Am Ernst-Abbe-Gymnasium wird sogar noch häufiger getestet, weil unter den Schülern viele Reiserückkehrer aus Südeuropa sind. „Deswegen testen wir vier Tage am Stück und haben nach zwei Durchgängen auch schon sechs positive Tests zu vermelden,“ sagt der Schulleiter Tilmann Kötterheinrich-Wedekind.