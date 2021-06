Berlin - Mein Sohn Josua wurde im September 2020 mit FFP2-Maske eingeschult. Er gehört also zu denjenigen Kindern, die derzeit von Politik und Medien bedauert und abgeschrieben wird. Armer Knirps! Verlorenes Schuljahr, akute Bildungs- und Bindungslücken entwickelt, und viel zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht. Franziska Giffey – damals noch Bundesfamilienministerin – warnte im Februar 2021 gar besorgt, dass es Erstklässler gäbe, die in diesem Jahr noch nicht einmal Lesen und Schreiben gelernt hätten. Für Menschen, die nicht in der Materie stecken, klingt das alarmierend. Doch Grundschullehrkräfte zogen bei ihrer Aussage die Augenbrauen zusammen.

Ich selbst bin Sonderpädagogin an einer Grundschule in Brandenburg. Meine Kollegin, Klassenlehrerin unserer ersten Klasse, sagt, sie sei in diesem Corona-Schuljahr genauso weit im Stoff gekommen, wie in normalen Jahren auch. Sie wird bis zum Schuljahresende alle Laute durchgenommen und sogar schon mit der Schreibschrift begonnen haben. In ihrer Klasse lesen von 28 Kindern etwa 20 gut, fünf stockend und drei noch nicht gut. Das ist ein völlig normaler Schnitt.

Trotz Corona sind die Erstklässler beim Lesenlernen gut vorangekommen

Tatsächlich haben Kinder an allen Grundschulen bis zum Ende der zweiten Klasse Zeit, flüssig lesen zu lernen. Es gibt immer eine Handvoll von Kindern, die diese Zeit auch brauchen. Bei Josua hat es im April während einer Online-Stunde sichtbar „klick“ gemacht. Plötzlich konnte er Silben zu Wörtern und Sätzen zusammenziehen: „Mia und Mio rasen mit dem Roller. Nina mag Müsli mit Ananas. Sei mal leise – da ist eine Meise.“ Hallo, Frau Giffey? Die Kinder lesen jetzt!

Trotzdem wird der Gesellschaft von allen Seiten suggeriert, dieses Schuljahr sei ein verlorenes gewesen. Eine aktuelle Umfrage des Münchener Ifo-Instituts besagt, dass Schulkinder im zweiten Lockdown durchschnittlich etwa 4,3 Stunden pro Tag mit schulischen Tätigkeiten verbracht hätten – drei Stunden weniger als an einem üblichen Schultag vor Beginn der Pandemie.

Klingt schlimm, lässt aber völlig außer Acht, dass Kinder in einer Schulstunde nicht 45 Minuten lernen. Da wird geflüstert, geträumt, unterm Tisch heimlich mit dem Handy gesimst, Briefchen geschrieben, gemalt oder den Vögeln vor dem Fenster zugeschaut. Und natürlich gibt es etliche Unterrichtsstörungen, die man als Lehrerin klären muss. Also wenn es hochkommt, dann arbeitet eine durchschnittliche Klasse pro Stunde etwa 20 Minuten aktiv. Und das heißt noch lange nicht, dass die Schülerinnen den Stoff dann auch verstanden haben. Oft genug mussten auch vor Corona schon die Eltern, Tanten, Onkels, Großeltern oder eben YouTube den Stoff des Unterrichts bei den Hausaufgaben noch einmal erklären.

Apropos YouTube. Die Ifo-Umfrage ergab auch, dass Kinder sich im Lockdown durchschnittlich 4,6 Stunden am Tag mit Bildschirmmedien beschäftigten, länger als mit dem Schulstoff. Quintessenz eines Spiegel-Online-Artikels über die Umfrage war die Befürchtung, unsere Kinder würden im Homeschooling das Lernen verlernen. Wirklich? Meine Kinder lernen via Internet und Computerspielen unglaublich viel. Den Großteil der Zeit im Lockdown hat mein siebenjähriger Sohn mit Minecraft, YouTube und Skype verbracht. Ich habe sein virtuelles Schaffen wohlwollend unterstützt, denn ich habe gesehen, wie gut es ihm tut.

Versteckspiele mit Freunden – und dem Tablet

Marlene aus seiner Klasse spielt mit ihm am liebsten Verstecken. Dabei wurde das Tablet so gestellt, dass die Kamera den ganzen Raum einfing, einer schloss die Augen, der andere versteckte sich. Mit seinem Freund Nico lieferte sich Josua regelmäßig virtuelle Autorennen. Nebenbei waren die Telefone an und auf Lautsprecher gestellt, sodass sie sich dabei unterhalten konnten, während sie sich auf die Strecke konzentrierten. Mit seiner besten Freundin Lynn bastelte er via Videokonferenz. Na gut: Sie bastelte, schnitt, malte und klebte, und er saß einfach nur da und redete wie ein Wasserfall über Minecraft.

Denn wenn er nicht gerade mit den Kindern seiner Klasse in Kontakt war, baute Josua an seiner Minecraft-Welt oder schaute den coolen YouTubern beim Minecraftspielen zu. Und an dieser Stelle schlagen wir den Bogen zurück zum Lesen- und Schreibenlernen. Häufig programmieren seine YouTube-Helden nämlich ihre Minecraft-Welt. Sie schreiben ein bestimmtes Kommando in den Commandblock, und schon erscheint das Item, das sie gerade brauchen. Zauberei!

Im November 2020, etwa zehn Wochen nach seiner Einschulung und ungefähr eine Woche im Homeschooling, fing Josua an, mir die Stellen in den Videos zu zeigen, in denen man Programmier-Kommandos sehen kann. Ich sollte sie für ihn auf ein Stück Papier schreiben. Er tippte sie danach ab. Mühsam, Buchstabe für Buchstabe, eroberte er sich die Tastatur seines Tablets. Zu diesem Zeitpunkt hatte er in der Schule gerade mal das U, das I und das M gelernt.

Schreiben lernen, um die Minecraft-Welt beherrschen zu können

Zu Hause tippte er /execute @s ~~~/summon tnt ~~~ von seinen Notizblättern ab, und freute sich, dass in seiner Minecraft-Welt Sprengstoff vom Himmel fiel. Manche Kommandos funktionierten nicht – dann hatte er eine halbe Stunde umsonst konzentriert getippt. Doch das störte ihn nicht. Wir versuchten gemeinsam herauszufinden, woran es lag. Hatten wir ein Leerzeichen zu viel? War es wichtig, ob die programmierten Wörter groß oder klein geschrieben wurden? Ich wusste es genauso wenig, wie er.

Dieses Spiel mit den Buchstaben faszinierte ihn. Er wusste, dass ihre Kombinationen Wörter ergaben, und diese wiederum Items in seine Welt zauberten. Er konnte die Wörter noch nicht lesen, aber er konnte sich merken, was passierte, wenn er eine bestimmte Kombination von Buchstaben tippte. TNT – Sprengstoff. Armor_stand – ein Kleiderständer zum Aufhängen von Rüstung. Lightning_bold – ein Blitz. Da ich im Homeoffice nicht immer Zeit hatte, für ihn Commands aufzuschreiben, besorgte er sich bald selbst Zettel und Bleistift, und malte die Buchstabenkombinationen vom Bildschirm ab. Seine Hand war das viele Schreiben noch nicht gewohnt, seine Buchstaben waren noch krakelig, aber er schrieb tapfer weiter, weil es ihm wichtig war: /give @p spawn­_egg 1 15.

Und noch etwas Kurioses ist in dieser Fernunterricht-Zeit passiert. Josua lernt Englisch. Nicht von seinen Lehrerinnen – in der Schule hat er dieses Fach noch nicht. Ich nehme an, er lernt es von YouTube. Denn die Minecrafter, denen er dort zuguckt, sprechen nicht alle immer Deutsch. Der Algorithmus schickt auch englischsprachige Videos auf sein Tablet. Er scheint sich ihre Sprache mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Ausdauer anzueignen, wie die Buchstaben und Silben.

Wie viel man von selbst lernt, wenn man der eigenen Begeisterung folgt

Auf mein „Was möchtest du zum Abendbrot essen?“ kommt daher neuerdings ein „I don’t know“ und gestern, als er mit seiner Schwester Helene zusammen ein Online-Spiel spielte, hörte ich staunend folgenden Dialog: Helene: „Give me money, please!“ Josua: „But I need my money.“ Helene: „Please.“ Josua: „Okay. Here you go. Money.“ Helene: „Thank you. I need more money, please.“ Josua: „I gave you money one time! Okay, another one.“ Helene: „Thank you!“

Natürlich ist das kein korrektes Englisch, trotzdem überrascht es mich, was Kinder so nebenbei aufsaugen, wenn niemand ihnen mit Vokabeltests und Grammatikübungen im Nacken sitzt, sondern sie das Glück haben, ihren Interessen in ihrem eigenen Tempo und ohne Zensurendruck nachgehen zu können. Das, was Josua hier zeigt, würden viele Kinder zeigen, wenn man sie ließe. Er lernt. Denn Lernen ist das, was einem automatisch passiert, wenn man begeistert ist. Ich denke also nicht, dass unsere Kinder in der Pandemie „das Lernen“ verlernt haben. Sie haben sich nur möglicherweise nicht auf das gestürzt, was wir Erwachsenen unter „wertvollem Wissen“ verstehen.

