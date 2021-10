Berlin - Der Schock war groß. Als ich im Sommer dieses Jahres einen Brief unseres Vermieters aus dem Briefkasten fischte, hatte ich ein mulmiges Gefühl. Einwurf-Einschreiben. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Ich riss den Brief noch an der Treppe auf, aber weiter als zum Betreff bin ich nicht gekommen: Kündigung wegen Eigenbedarf. Mir hat es sofort den Boden unter den Füßen weggezogen. Noch bevor ich den Brief zu Ende lesen konnte, stiegen Wut und Angst in mir hoch. Und ein großer Schmerz.