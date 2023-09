Dortmund -Über Berlin nach Berlin. Nach zwei vergebenen Titelchancen in der Meisterschaft und in der Europa League wird der DFB-Pokal für Borussia Dortmund zur Ultima Ratio. Ein Sieg im Halbfinale am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD/Sky) bei Hertha BSC soll den Weg in das Endspiel am 21. Mai an gleicher Stätte ebnen. Mit dem 3:0 (2:0) über den Hamburger SV wollte sich Mats Hummels deshalb erst gar nicht lange aufhalten. „Das bringt uns nichts im Hinblick auf das Spiel am Mittwoch“, urteilte der Weltmeister, „wir müssen dafür sorgen, dass wir in dieser Saison noch zweimal nach Berlin kommen.“

Borussia Dortmund ist im Pokal-Halbfinale bei Hertha BSC gefordert.

Eine Pleite wie in Liverpool möchte sich das Tuchel-Team unter allen Umständen ersparen.

Nur ein Sieg über den zuletzt schwächelnden Bundesliga-Tabellenvierten aus der deutschen Hauptstadt kann helfen, das Trauma von Liverpool zu überwinden. Der am Ende verdiente Erfolg über die Hamburger trug dazu allenfalls ein bisschen bei. „Selbst wenn wir heute 8:0 gewonnen hätten, wären wir in der Europa League nicht weiter“, sagte Nationalspieler Matthias Ginter.

Viele Gespräche in den letzten Tagen

Damit seinem Team in Berlin ein ähnlicher Systemabsturz wie beim 3:4 an der Anfield Road erspart bleibt, nahm sich Trainer Thomas Tuchel viel Zeit zur Nachbetrachtung. „Das hat noch mal richtig wehgetan“, verriet Hummels mit Verweis auf gleich mehrere Gesprächsrunden in den vergangenen Tagen. „Da wurde klar, dass die elf Mann, die auf dem Platz standen, das Ding in den Sand gesetzt haben. Wir haben eindrucksvoll gezeigt bekommen, dass wir am Donnerstag selbstverschuldet rausgeflogen sind.“

Diese schonungslose Aufarbeitung machte nach Einschätzung von Tuchel Sinn. „Wir werden in Berlin die Erfahrung brauchen, die wir in Liverpool gemacht haben. Es ist eine ähnliche Konstellation: ein K.o.-Spiel, ein Auswärtsspiel, ein sehr euphorisierter Gegner voller Selbstvertrauen mit totaler Unterstützung durch das Heimpublikum.“

Stars wurden geschont

Um Kräfte für Mittwoch zu schonen, baute der Fußball-Lehrer sein Team gegen Hamburg auf gleich acht Positionen um. Stars wie Marco Reus und Henrich Mchitarjan standen nicht einmal im Kader. Tuchels Mut, in Christian Pulisic und Felix Passlack auf gleich zwei nur 17 Jahre alte Nachwuchskräfte zu setzen, wurde belohnt. Der US-Nationalspieler Pulisic traf zum 1:0 und wurde damit zum viertjüngsten Torschützen der Bundesliga-Historie nach Nuri Sahin, Julian Draxler und Timo Werner.

Medienberichte über die Zukunft von Ilkay Gündogan, der einen Fünfjahresvertrag bei Manchester City unterschrieben haben soll, hätte sich die BVB-Spitze in den Tagen vor der wichtigen Partie in Berlin allerdings liebend gern erspart. Nicht zuletzt deshalb kommentierte Sportdirektor Michael Zorc die Personalie betont unaufgeregt: „Ich habe davon erst aus der Zeitung erfahren. Es ist schön, dass man auf diesem Wege noch dazulernen kann.“ (dpa)