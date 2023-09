Es war einer ihrer letzten Wünschen. Noch am Sterbebett hatte sich ZDF-Moderatorin Jana Thiel von einer Freundin gewünscht, im Golf-T-Shirt begraben zu werden.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, war Thiel neben vielen anderen Promis wie Axel Schulz, Bernd Stelter oder Otto Waalkes Mitglied im Eagles Charity Golf Club. Der Verein spendet Geld an Hilfsbedürftige. "Im Sommer gehört ihre Leidenschaft dem Golfsport und sie fühlt sich sehr geehrt, als EAGLES-Mitglied Menschen in Not helfen zu können," steht auf der Internetseite des Vereins.

Trauerfeier von Jana Thiel auf Golfanlage

Mit diesem hatte sich die an Brustkrebs erkrankte Moderatorin so verbunden gefühlt, dass sie nun in einem T-Shirt des Golf Clubs begraben wird. Auch ihre Trauerfeier soll am 22. oder 23 Juli auf einer Golfanlage in Hessen stattfinden.

Die beliebte Wintersport-Moderatorin starb in der Nacht zu Montag im Alter von nur 44 Jahren an Brustkrebs. Sie war als Moderatorin des Sports in der „Heute“-Sendung um 19 Uhr bekannt geworden. Außerdem war sie als Moderatorin bei „ZDF Sport Extra“ im Wintersport im Einsatz. (red/sul)