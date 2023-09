Köln -Lidl und die Deutsche Bahn locken ihre Kunden seit Dienstag mit Schnäppchentickets an die Supermarktkassen. Das Angebot: Beim Einkauf im Lebensmitteldiscounter können Kunden bei der Vorlage eines Flyers zwei Fernverkehr-Tickets für insgesamt 49,90 Euro erwerben. Dabei wird der Barcode auf dem Flyer von einem Mitarbeiter eingescannt und nach Abschluss des Bezahlvorgangs in einen achtstelligen Code auf dem Kassenbon umgewandelt. Anschließend können die gewünschten Tickets auf der Webseite der Deutschen Bahn bestellt werden.

So zumindest die Theorie. Am Dienstagvormittag beschwerten sich jedoch gleich nach dem Start der fünftägigen Werbeaktion zahlreiche User über meterlange Warteschlangen und überforderte Mitarbeiter. Grund für das Chaos in den Supermärkten sei Medienberichten zufolge ein technisches Problem gewesen. Die Scanner hatten den Barcode auf dem Flyer teilweise nicht angenommen. Zudem soll der Server aufgrund der hohen Nachfrage zwischenzeitlich zusammengebrochen sein. Viele Kunden verließen unverrichteter Dinge den Supermarkt.

Ein kleiner Trost: Der Lebensmitteldiscounter bestätigte nach einer Anfrage der WAZ, dass man die anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile behoben habe. (red)

Halbe Stunde bei @lidl gestanden, um dann wegen Technikproblemen doch kein DB-Ticket zu bekommen. Echt top! 😡 — Christina Verdoux (@MmeVerdoux) October 4, 2016

