Wer künftig Zigaretten in den Niederlanden kaufen will, braucht nicht mehr zu Lidl zu gehen. Denn der Discounter verbannt in unserem Nachbarstaat die Kippen aus dem Sortiment. Das berichtet der „Telegraaf“.

Bis zum Jahr 2022 soll der Discounter zigarettenfrei werden. Wie das Portal weiter berichtet, lohne sich für Lidl der Verkauf der Glimmstängel schlicht und einfach nicht mehr.

„In den Niederlanden geht der Trend eindeutig in Richtung rauchfrei und das merken wir an der Kasse. Wir wollen diese Entwicklung nicht stoppen, weshalb es ein logischer Schritt ist, den Zigarettenverkauf auslaufen zu lassen“, sagt Lidl-Managerin Marlijn Simons-Somhorst gegenüber „Chip.de“. Wie der „Telegraaf“ berichtet, habe Lidl zuvor bewusst die Zigaretten aus dem Sichtfeld der Kunden genommen. So sank der Verkauf der Zigaretten.

Wie sieht es in Deutschland aus?

Wie sieht es mit dem Vorhaben rauchfrei in Deutschland aus? Werden auch dort bald keine Zigaretten mehr bei Lidl zu kaufen sein?



Dazu teilt der Discounter mit: „Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Pläne, den Zigarettenverkauf bei Lidl Deutschland einzustellen. Wir orientieren uns bei der Sortimentsgestaltung an Kundenwünschen. Sehr wichtig ist uns ein verantwortungsvoller Umgang beim Verkauf und die Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen.“

In Deutschland ist der Trend zum Rauchfrei noch nicht eindeutig zu erkennen. Die Zahlen sind erschreckend: Deutschland ist noch immer eine Rauchernation. Fast jeder dritte Mann und fast jede vierte Frau greift regelmäßig zum Glimmstengel. (red)