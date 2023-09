Berlin -Der Christopher Street Day in Berlin ist wegen einer Warnung vor schweren Gewittern am Samstagabend abgebrochen worden. „Die Sicherheit der Teilnehmer*innen ist unsere höchste Priorität“, sagte Alexandra Knoke vom CSD-Vorstand laut einer Mitteilung. Nach anhaltenden Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und auf Empfehlung von Feuerwehr und Polizei sei der Abbruch der Abschlussveranstaltung veranlasst worden.



Tausende Menschen hatten am Samstag den Christopher Street Day in der Hauptstadt gefeiert. Von dekorierten Wagen dröhnten Bässe und die Village People mit „YMCA“. Am Rand drängten sich viele Schaulustige.



„Selbst #Einhörner wissen, dass es wichtig ist, viel Wasser zu trinken“

Die Polizei postete auf Twitter ein Foto mit Wettervorhersage und Einhorn. „Selbst #Einhörner wissen, dass es wichtig ist, bei diesem Wetter viel Wasser zu trinken“, raten die Beamten. „Schützen Sie sich vor der #gluthitze und achten Sie auch auf andere Feiernde!“ Denn in Berlin sind es an diesem Nachmittag 31 Grad.



Wegen der Hitze sollten am Ende der Route zwei Duschen aufgebaut werden - zur Abkühlung. Die Organisatoren hatten rund 500 000 Teilnehmer angemeldet. Die Polizei sprach am frühen Abend von mehreren Zehntausend Besuchern. Rund 70 Wagen waren für die Parade angemeldet, darunter auch von Firmen oder der US-Botschaft.



Premiere vor 40 Jahren

Premiere hatte der Berliner CSD vor 40 Jahren. Verglichen mit heute war es eine sehr kleine Truppe, die im Juni 1979 über den Kurfürstendamm zog. Rund 450 Leute. Seitdem sei viel erreicht und erkämpft worden, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Seit einem Jahr können schwule und lesbische Paare etwa normal heiraten.



Besucher des CSD in Berlin.

Lederer sieht aber noch viel zu tun. Das sehen auch die Veranstalter so. Sie veröffentlichten elf politische Forderungen, darunter für die Themen „Trans“, „lesbische Sichtbarkeit“ und „Regenbogenfamilien“. Sie fordern zum Beispiel die Abschaffung des Transsexuellengesetzes.



Demnach müssen Menschen zwei Gutachten einholen, bevor Personenstand und Namen geändert werden können. Diese Fremdbestimmung sei entwürdigend, schreibt ein Betroffener auf der CSD-Seite.



Prominente Gäste mit dabei

Motto der Parade war diesmal „Mein Körper – meine Identität – mein Leben!“. Er wolle all denen, die behaupteten, der CSD sei heute nur noch Party und Kommerz, sagen: „Der CSD ist ein starkes Signal queerer Selbstbehauptung“, sagte Lederer. Auch Feiern könne politisch sein. Auftreten sollten der DJ Felix Jaehn und die Sängerin Netta, die diesjährige Gewinnerin des Eurovision Song Contest aus Israel.



Der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit (SPD, r) hat mit seinem Partner Jörn Kubicki auf einem Wagen an der Parade zum Christopher Street Day (CSD) teilgenommen.

Mit dabei war auch Politprominenz. Der frühere Berliner Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) zum Beispiel. Der neue US-Botschafter Richard Grenell twitterte ein Foto von sich mit Sonnenbrille. Donald Trumps oberster Lobbyist in Deutschland ist schwul, wegen der Politik des Präsidenten aber in der Community umstritten. Trump wollte etwa Transgender vom Militärdienst ausschließen.



AfD war als offizieller Teilnehmer unerwünscht

Auf Plakaten forderten Teilnehmer zum Beispiel „Liebe ohne Grenzen“ oder „CSD statt AfD“. Die Partei war als offizieller Teilnehmer unerwünscht. Das machten die CSD-Veranstalter deutlich, nachdem sie einen Antrag der Jungen Alternative Berlin abgelehnt hatten. Der Landesvorsitzende der AfD-Jugendorganisation, David Eckert, hatte das kritisiert: „Wer Toleranz predigt, muss sie auch selber leben.“



Die Organisatoren bezogen sich auf einen Beschluss von 2016. Darin heißt es: „Die Teilnehmenden am CSD Berlin stehen für ein Klima der Akzeptanz in unserer Gesellschaft - für eine Kultur, die Geflüchtete willkommen heißt.“ Menschen und Organisationen, die versuchten, ein Klima der Angst und Ausgrenzung zu schaffen, seien nicht willkommen.



Zehntausende Besucher nahmen am CSD teil.

Der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski hat seine Partei als „nicht homophob“ bezeichnet. „Wir haben natürlich nichts gegen Homosexuelle. Aber man muss auch sagen: Der Kern eines Landes ist eben die Familie“, sagte Pazderski im rbb-Sommerinterview. „Und die Familie muss besonders gefördert werden. Weil sie auch den Bestand des Staates sichert.“



Autofahrer mussten sich gedulden

Autofahrer mussten sich in der Hauptstadt auf erhebliche Behinderungen einstellen. Um die Straßen rasch wieder für den Verkehr freigeben zu können, wollte die Berliner Stadtreinigung (BSR) direkt nach Demostart mit den Aufräumarbeiten beginnen. Der Kudamm war zwischen Knesebeckstraße und Joachimsthaler Straße schon am Nachmittag wieder befahrbar. Rund 130 Kräfte und 60 Fahrzeuge sollten laut BSR in drei Schichten bis zum Sonntagmorgen eingesetzt werden.



Der CSD erinnert traditionell an Vorfälle um den 28. Juni 1969 in New York: Nach einer Polizeirazzia in der Bar „Stonewall Inn“ kam es zum Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen mit Straßenschlachten in der Christopher Street. (dpa)