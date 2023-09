Stuttgart -In einem Obst- und Gemüsehandel in Baden-Württemberg hat die Polizei fast eine Vierteltonne Kokain entdeckt - so viel wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr in dem Bundesland. 225 Kilo Rauschgift waren in einer Bananenlieferung aus Ecuador versteckt, wie das Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilte. Das Kokain, das auf 39 Obstkisten verteilt war, habe einen Marktwert von mehreren Millionen Euro.



Ein Mitarbeiter des Obsthändlers im Landkreis Heilbronn war am 9. November zufällig auf die Schmuggelware gestoßen und hatte die Polizei alarmiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kokain aus Versehen bei der Firma gelandet war. Woher die Drogen kamen und wohin sie eigentlich geliefert werden sollten, wird nun ermittelt. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: