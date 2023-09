Paris -Die reichste Frau der Welt, L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Multi-Milliardärin sei „friedlich“ zu Hause gestorben, teilte deren Tochter Françoise Bettencourt Meyers am Donnerstag in Paris mit.

Die verschlungenen Finanzaffären um die greise Erbin des Kosmetikkonzerns L'Oréal hatten jahrelang Frankreich in Atem gehalten, zeitweise war sogar der einstige Präsident Nicolas Sarkozy in dem Zusammenhang in Verdacht geraten. In der weit verzweigten Bettencourt-Affäre, die lange die Schlagzeilen in Frankreich beherrschte und am Ende vor Gericht aufgearbeitet wurde, war es insbesondere um den Vorwurf der „Ausnutzung der Schwäche“ der alten Dame gegangen.

Mehrere hundert Millionen Euro aus der Tasche gezogen

Die Angeklagten sollten der seit 2006 an Demenz leidenden Multi-Milliardärin über Jahre hinweg insgesamt mehrere hundert Millionen Euro aus der Tasche gezogen haben. Vor Gericht standen frühere Vermögensverwalter, Anwälte, Bedienstete und Bekannte Bettencourts, aber auch der langjährige Vertraute von Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy und einstige Schatzmeister der konservativen Partei UMP, Eric Woerth.

Die Affäre hatte über die Landesgrenzen hinweg für Aufsehen gesorgt, weil zeitweise auch gegen Sarkozy im Zusammenhang mit dem Verdacht der illegalen Wahlkampffinanzierung ermittelt worden war. Das Verfahren gegen Sarkozy wurde 2013 aus Mangel an Beweisen eingestellt. Auch Woerth wurde letztlich freigesprochen. Andere Angeklagte aber wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie Bettencourt um Millionenbeträge gebracht hatten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bettencourt , die seit Oktober 2011 entmündigt war, stand nach der Forbes-Liste an Stelle 14 der reichsten Menschen der Welt. Ihr Vermögen wurde im März auf 33 Milliarden Euro geschätzt. Bettencourt wäre am 21. Oktober 95 Jahre alt geworden. (AFP)