Johannesburg -In Südafrika ist der Besitzer eines privaten Wildtierreservats von einem seiner Löwen angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann habe Verletzungen an Hals und Kiefer erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, zitierte am Dienstag die Nachrichtenseite News24 den Polizeisprecher Moatshe Ngoepe.



Ein Video auf der Nachrichtenseite zeigt, wie der Mann in einem Gehege hinter dem Tier hergeht. Plötzlich dreht sich der Löwe um und rennt auf den Mann zu. Dieser versucht die Tür des Geheges zu erreichen, wird aber kurz davor vom Tier ergriffen und weggezerrt.



Wie der Mann letztendlich gerettet worden konnte, ist unklar. Der Vorfall ereignete sich News24 zufolge in der Nähe von Thabazimbi in der Provinz Limpopo im Norden von Südafrika nahe der Grenze zu Botsuana. (dpa)