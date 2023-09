Berlin -Der Schauspieler Christian Kahrmann - bekannt als „Benny Beimer“ aus der ARD-Fernsehserie „Lindenstraße“ - hat offenbar am frühen Dienstagnachmittag in Berlin-Charlottenburg einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Das berichten die "Bild"-Zeitung und die "B.Z."

Christian Kahrmann als Benny Beimer in der Lindenstraße. dpa

Laut Angaben der Polizei war ein Mann gegen 14.45 Uhr mit seinem Kia in der Osnabrücker Straße in Richtung Tegeler Weg unterwegs, als er in Höhe der Kreuzung zur Kamminer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand prallte. Dabei wurden seine beiden im Auto mitfahrenden Töchter im Alter von fünf und acht Jahren verletzt.

Augenzeugen berichteten der Polizei, dass der Wagen bereits zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Dass es sich bei dem Fahrer um den Schauspieler Christian Kahrmann handelte, wollte die Polizei auf Anfrage nicht bestätigen. Aber gegenüber der "Bild"-Zeitung räumte Kahrmann den Unfall ein.

Betrunkener leistete Widerstand

Zum Unfallort herbeigerufene Polizisten bemerkten, dass er nach Alkohol roch. Bei einer ersten Atem-Alkoholmessung stellten die Beamten einen Wert von 1,5 Promille fest. Bei der Unfallaufnahme weigerte sich der 43-Jährige zunächst in den Rettungswagen einzusteigen und warf sich auf den Boden. Die Beamten mussten ihn fesseln und übergaben ihn anschließend den Rettungskräften der Berliner Feuerwehr.

Gegen seinen Widerstand wurde Kahrmann dann ins Krankenhaus gebracht, wo eine leichte Verletzung am Arm versorgt wurde. Auch die beiden Mädchen mussten behandelt werden. Die Kinder blieben anschließend zur Beobachtung in der Klinik, die Kahrmann wieder verlassen konnte. Die Mutter der Mädchen kam ins Krankenhaus, um sich um die beiden zu kümmern.

Polizei ermittelt auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Trunkenheit am Steuer, fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsgefährdung. Zudem muss er mit einem Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. (BLZ)

