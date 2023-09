Berlin -Nach der jüngsten Kritik der Linksfraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht an den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger gibt es offenen Widerspruch aus den eigenen Reihen. 25 der 69 Abgeordneten haben eine Erklärung unterschrieben, in der es heißt: „Mit Erstaunen nehmen wir die inzwischen wiederholt öffentlich vorgetragene Kritik unserer Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht an der Arbeit der Parteispitze wahr. Wir teilen diese Einschätzung nicht. Im Gegenteil finden wir, dass sich die Partei seit dem Göttinger Parteitag von den davor liegenden Auseinandersetzungen gut erholt hat und sich weiterhin gut entwickelt." Die Unterzeichner verweisen auf „die vielen Neueintritte, gerade auch von jungen Menschen". Zudem beklagen sie, dass Wagenknecht bei ihrem Werben für eine linke Sammlungsbewegung ohne Abstimmung mit der Partei agiere. Dabei sind unter anderem die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Caren Lay und Cornelia Möhring, Schatzmeister Thomas Nord, die Innenexpertin Ulla Jelpke und die Internetaktivistin Anke Domscheit-Berg.

Widerspruch äußerte auch Bundesgeschäftsführer Harald Wolf. Er sagte dieser Zeitung: „Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter führen die Linke mit viel Herzblut für die Mitglieder und verbinden dabei ihre Wertschätzung für die erfahrenen Genossen mit der Begeisterung für den jungen Nachwuchs.“ Wolf fuhr in Anspielung auf Wagenknecht fort: „Inhaltliche Auseinandersetzungen sind wichtig. Das kann man über Interviews machen. Hilfreicher sind jedoch Debatten in den Gremien der Partei.“ Er wünsche sich jedenfalls Sachlichkeit und die Bereitschaft, für Positionen zu werben, „wie es die Parteivorsitzenden tun“.

Hat es Wagenknecht auf einen Sturz der Parteichefs abgesehen?

Wagenknecht hatte dem Neuen Deutschland erklärt: „Eine Partei, in der es ständig Streit und interne Reibereien gibt, wird nicht gut geführt.“ Kipping und Riexinger sollten sich auf ihre Aufgabe konzentrieren, die Stärkung der Linken „vor allem im Osten, statt immer wieder gegen die Fraktionsspitze zu arbeiten“. Beobachter haben den Eindruck, dass Wagenknecht auf einen Sturz der Parteichefs beim Parteitag Anfang Juni in Leipzig hinwirken möchte. Hintergrund sind sowohl inhaltliche als auch machtpolitische Differenzen mit diesen. Der Vorsitzende der Linksfraktion im sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, versicherte dieser Zeitung indes: „Es gibt in der Partei kein Projekt: Die Vorsitzenden müssen weg.“ Die Vorsitzende der Thüringer Linken, Susanne Hennig-Wellsow, betonte: „Die Linke liegt in allen Umfragen stabil bei zehn Prozent und hat in den letzten Monaten mit einer klaren politischen Haltung Tausende neue Mitglieder gewonnen. Die Partei steht also gut da. Auf dieser Grundlage wollen wir die Linke weiter stärken.“

Derweil sprang Vizefraktionschefin Sevim Dagdelen Wagenknecht bei. „Seitdem die Parteivorsitzende die Fraktionsvorsitzende in AfD-Nähe gerückt hat und durch Mitglieder ihres Netzwerkes, des Instituts Solidarische Moderne, als Rassistin und Nationalistin beschimpfen ließ, ist das Klima vergiftet“, sagte sie dieser Zeitung. „Auch der Versuch, die Rechte der Fraktionsvorsitzenden zu beschneiden, hat die Stimmung verschlechtert.“ Nachdem die Parteispitze im November selbst eine Sammlungsbewegung gefordert habe, sei „die Kritik daran nicht nachvollziehbar“, fügte Dagdelen hinzu. „Es wird ja auch bei der SPD und den Grünen über eine neue Sammlungsbewegung diskutiert.“ Selbstverständlich könne man darüber in der Fraktion aber nochmal debattieren.