Budapest -Der ungarische Literaturnobelpreisträger Imre Kertesz ist tot. Er sei am frühen Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren in Budapest verstorben, teilte sein Verlag laut der ungarischen Nachrichtenagentur MTI mit. Kertesz wurde 2002 mit dem Literaturnobelpreis geehrt - sein wichtigstes Werk ist der „Roman eines Schicksalslosen“ über seine Erfahrungen als Jugendlicher in den NS-Konzentrationslagern Auschwitz und Buchenwald. (afp)