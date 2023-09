Köln -Einen Zukunftsgedanken per Flaschenpost aufzugeben, die Idee gefiel Dogan Akhanli schon, bevor er am 19. August in Spanien verhaftet wurde. „Es hat etwas Widerständiges, Dringendes, das finde ich gut“, sagte er am Ufer des Rheins im Kölner Stadtteil Mülheim. Dort warf er Ende Juni probehalber eine Flaschenpost für ein Projekt in den Fluss, das „Kölner Stadt-Anzeiger“, „Berliner Zeitung“ und „Frankfurter Rundschau“ an diesem Samstag starten.



Autoren aus vielen Ländern schreiben, was sie hoffen und befürchten. Zum Auftakt hat der in Spanien festsitzende Akhanli eine Botschaft in Madrid abgesetzt. Nora Bossong, Hannah O’Brien und Burhan Sönmez gaben ihre Flaschen in Berlin, Köln und Istanbul auf.

Hannelore Hippe, alias Hannah O'Brien, gehört zur Generation Deutscher, die ihre Eltern fragte: Warum habt ihr im Dritten Reich nichts getan, Euch nicht gewehrt? Sie hat das Thema Schuld auch in einer ihrer bekanntesten Geschichten verarbeitet, die als Buch erst im nächsten Jahr erscheinen wird: Auf Hippes Roman „Eiszeiten“ basiert der Kinofilm „Zwei Leben“ mit Liv Ullmann, der vor vier Jahren als deutscher Beitrag für den Oscar ins Rennen ging.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Film handelt von der Tochter eines deutschen Wehrmachtssoldaten und einer Norwegerin; einem jener Besatzungskinder, die in Lebensborn-Heime nach Nazi-Deutschland verschleppt wurden. Hippe, verheiratet mit einem Norweger, hat akribisch recherchiert, wie die Besatzungskinder auch in der Nachkriegszeit noch politisch missbraucht wurden.



Nicht bange machen lassen!

Bevor sie ihre Botschaft von dem bekannten Restaurant-Schiff „Alte Liebe“ in Köln in den Rhein wirft, erzählt sie von der Angst, die ihr die Fälle Akhanli, Asli Erdogan, Deniz Yücel und anderer Erdogan-Kritiker gemacht haben, „zynischen und hinterhältigen Angriffe auf die Meinungsfreiheit“. Ihre Reaktion: „Bloß nicht Bange machen lassen, Stehenbleiben und ganz ruhig sagen: nein.“



Hannah O'Brien wirft ihre Flaschenpost in den Rhein. Thomas Banneyer

Das Erstarken von Populisten und Autokraten mache ihr bewusst, dass Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich seien, „dass auch ich gemeinsam mit anderen handeln muss“.



Nur scheinbar unpolitische Krimis

Seit einigen Jahren schreibt Hippe unter dem Pseudonym Hannah O'Brien sehr erfolgreiche Krimis, die in Irland spielen. Heimat und Identität ist das Leitmotiv ihres jüngsten Buchs „Irische Nacht“ (dtv), im Zentrum ihres nächsten Krimis wird (ideologischer) Glaube stehen. Es sind psychologische Romane, die nur scheinbar unpolitisch sind: Sie bilden stets auch gesellschaftliche und politische Entwicklungen ab. Hannelore Hippe lebt am Rhein und an der Mosel.