Berlin -Einen Zukunftsgedanken per Flaschenpost aufzugeben, die Idee gefiel Dogan Akhanli schon, bevor er am 19. August in Spanien verhaftet wurde. „Es hat etwas Widerständiges, Dringendes, das finde ich gut“, sagte er am Ufer des Rheins im Kölner Stadtteil Mülheim. Dort warf er Ende Juni probehalber eine Flaschenpost für ein Projekt in den Fluss, das „Kölner Stadt-Anzeiger“, „Berliner Zeitung“ und „Frankfurter Rundschau“ an diesem Samstag starten.



Autoren aus vielen Ländern schreiben, was sie hoffen und befürchten. Zum Auftakt hat der in Spanien festsitzende Akhanli eine Botschaft in Madrid abgesetzt. Nora Bossong, Hannah O’Brien und Burhan Sönmez gaben ihre Flaschen in Berlin, Köln und Istanbul auf.

Nora Bossong hat kein Smartphone und zu Hause auch kein Internet, für eine 35-Jährige ist das fast kurios. „In den sozialen Medien werden wir zwar von Informationen überflutet, aber wir verlernen immer mehr, sie in Kontexte einzubetten“, sagt sie. Bossong verteufelt die Digitalisierung nicht, auch wenn ihr die zunehmende Rücksichtslosigkeit, die im Internet grassiert, missfällt.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sie ist sogar auf Facebook („Sehr selten“), möchte aber gern selbst bestimmen, wie sie das Internet nutzt. „Und da ich weiß, dass ich leicht verführbar bin, schalte ich es im Arbeitszimmer lieber ganz ab.“



Denken an Europa

Wenn Nora Bossong an die Zukunft denkt, denkt sie im Moment vor allem an Europa, die Türkei, die Krim, aber auch immer wieder an Trump und seine (Un)art, Politik zu machen. „Wir stehen in vielerlei Hinsicht am Scheideweg. Die Zuversicht nach dem Ende des Kalten Krieges in den 90ern, es wende sich nun vieles zum Guten, ist lange vorbei. Auch meine Generation muss sich überlegen, was sie mit dieser doch eigentlich sehr schönen Erde anfangen will.“



Nora Bossong auf der Berliner Friedrichsbrücke Sabina Gudath

Sie meint damit eine Generation, der es immer gut ging, und die nun merkt, dass es wohl doch nicht immer so weitergeht.



Mit „wachem Optimismus“, von dem sie in ihrer an der Berliner Friedrichsbrücke aufgegebenen Flaschenpost schreibt, meint sie nicht, „alles ist super, sondern durchaus die Schattenseiten zu sehen, aber aktiv eine Haltung zu entwickeln und zu handeln“. Pessimismus, sagt sie, münde in Lethargie, Depression, auch Aggression.



Unbehagen über den Wahlkampf

„In Deutschland leben wir nicht im Paradies, aber im Vergleich doch in einer verdammt guten Gegend der Welt. Deswegen stört es mich auch, wenn jetzt im Wahlkampf von einigen ein übertriebenes Unwohlbefinden heraufbeschworen und politisiert wird. Was nicht meint, dass man nicht über den Status quo hinausdenken sollte.“



Präziser Blick auf die Gesellschaft

In ihrem Roman „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ (Hanser) beschreibt Bossong ein Familienunternehmen, das skrupellos seine Geschäfte macht, verhandelt auch unsere Gleichgültigkeit gegenüber Waren aus Billigproduktionen. Ethische und gesellschaftspolitische Fragen stellt sie auch in ihrem jüngsten Buch „Rotlicht“, für das sie ins Milieu eintauchte, um sich nicht eine Position bürgerlicher Arroganz vorwerfen lassen zu müssen.



Bossong engagiert sich im Vorstand des Schriftstellerverbands Pen Deutschland.