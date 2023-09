Istanbul -Einen Zukunftsgedanken per Flaschenpost aufzugeben, die Idee gefiel Dogan Akhanli schon, bevor er am 19. August in Spanien verhaftet wurde. „Es hat etwas Widerständiges, Dringendes, das finde ich gut“, sagte er am Ufer des Rheins im Kölner Stadtteil Mülheim. Dort warf er Ende Juni probehalber eine Flaschenpost für ein Projekt in den Fluss, das „Kölner Stadt-Anzeiger“, „Berliner Zeitung“ und „Frankfurter Rundschau“ an diesem Samstag starten.



Autoren aus vielen Ländern schreiben, was sie hoffen und befürchten. Zum Auftakt hat der in Spanien festsitzende Akhanli eine Botschaft in Madrid abgesetzt. Nora Bossong, Hannah O’Brien und Burhan Sönmez gaben ihre Flaschen in Berlin, Köln und Istanbul auf.

In seinem am Montag auf Deutsch erscheinenden Roman „Istanbul Istanbul“ (btb) schreibt der kurdisch-türkische Autor Burhan Sönmez von Häftlingen in Istanbul, die ihre Hoffnung bewahren, in dem sie einander Geschichten erzählen. Sönmez, der lange als Menschenrechtsanwalt gearbeitet hat, wurde 1996 von der türkischen Polizei schwer misshandelt. Heute lebt er in Cambridge und Istanbul.



Offene Kritik an der türkischen Regierung

Sönmez prangert regelmäßig Menschenrechtsverletzungen an und kritisiert die türkische Regierung. Es sei keine gute Idee, darüber nachzudenken, ob man dadurch in Gefahr sei und was passieren könne. Er wolle seine Heimat nicht tatenlos einer anti-demokratischen Politik überlassen.



Burhan Sönmez steht mit seiner Flaschenpost am Ufer Bosporus Sönmez

Als Vorstandsmitglied des Schriftstellerverbands Pen international erfuhr Sönmez als einer der Ersten von dem Projekt „Flaschenpost“ – und sagte sofort seine Teilnahme zu. Er warf seine Botschaft am 29. August in den Bosporus. „Als ich die Nachricht schrieb“, sagt er, „fühlte ich, dass wir eigentlich nichts wissen über die Zukunft der Menschheit.“



Gelassener Blick auf das Kommende

Er sei weder Pessimist noch Optimist: „Die Zukunft, so glaube ich, wird in etwa so sein wie die Vergangenheit. Es wird weiter Gut und Böse geben, weil sie im Leben der Menschen zusammengehören. Es wird weiter darum gehen, wo wir stehen und wofür wir uns einsetzen. Ich hoffe, dass es noch lange eine Natur gibt, in der Menschen überleben können.“



Die Digitalisierung lasse ihn nicht in Panik verfallen: „Computer, E-Mails und soziale Medien sind zu einem wichtigen Spielfeld geworden. Die Technologie wird sich weiter verändern, zum Guten wie zum Schlechten. Wir müssen Lösungen finden, um unsere Menschlichkeit zu bewahren.



Was die Zukunft der Türkei angehe, sagt Sönmez, wolle er einfach zuversichtlich sein. „Ansonsten hätte ich das Land schon längst verlassen.“ Er wolle weiter für Freiheit, Gleichheit, Toleranz und Frieden einstehen. „Wir brauchen all das dringender denn je.“