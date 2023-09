Die Grausamkeit mancher Menschen kennt offenbar keine Grenzen. So auch bei dem 19-jährigen James Allen aus der US-Kleinstadt Dothan. Mit einer furchtbaren Tat schockte der Teenager nun nicht nur Tierschützer: Der junge Mann streamte live ein Video bei Facebook. Dabei kündigte er an, dass er seine Schildkröte Leonardo lebendig verbrennen würde, wenn sich 100 Menschen finden, die seine Übertragung anschauen.

Und er ließ seinen Worten bedauerlicherweise auch Taten folgen, übergoss das kleine Reptil mit Alkohol und steckte es an. Als Leonardo brannte, drohte er weiter: Wenn sich nicht noch weitere 200 Zuschauer finden, werde die Schildkröte sterben.

Glücklicherweise erkannten die Beobachter des Videos die Gefahr und riefen die Polizei. Die Beamten konnten Allen lokalisieren und schließlich festnehmen. Screenshots des Live-Streams veröffentlichte die Polizei später auf Facebook.

Die grausame Geschichte fand letztlich aber ein Happy End. Schildkröte Leonardo befindet sich auf dem Weg der Besserung und wird wohl wieder ganz gesund werden. Er wird nun in ein Schutzzentrum in Alabama gebracht – langfristig darf das kleine Reptil aber auf ein Leben in Freiheit hoffen, denn Leonardo soll bald in die Wildnis entlassen werden.