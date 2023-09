Berlin -Die offizielle WM-Hymne der FIFA zur Fußball-Weltmeisterschaft trägt den Titel „Live It Up“ und ist am Freitag auf mehreren Streamingplattformen veröffentlicht worden. Der Song ist eine Zusammenarbeit von Nicky Jam (37, „El Perdon“), der Sängerin Era Istrefi („Bon Bon“) - und Will Smith (49).

Gemeinsam werden die drei Künstler das Lied beim WM-Finale in Moskau am 15. Juli aufführen, wie das Label Sony Music bekanntgab. Produziert wurde „Live It Up“ von Star-DJ Diplo (39).

Der aus Boston stammende Reggaeton-Sänger mit dem bürgerlichen Namen Nick Rivera Caminero sagte in einer Pressemitteilung: „Nicht viele Künstler haben das Privileg, an so etwas teilhaben zu können.“

Nachfolge von „We Are One“ und „Waka Waka“

Smith ließ sich zitieren mit den Worten: „Dieses globale Event bringt Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um zu jubeln, zu lachen und die Magie zu erleben.“ Istrefi spricht von einer „unglaublichen und aufregenden Erfahrung“.

Den offiziellen Song zur WM 2014 hatten Pitbull und Jennifer Lopez mit „We Are One (Ole Ola)“ abgeliefert, für die WM 2010 sang Shakira den Song „Waka Waka“. (dpa)