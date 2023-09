Für den Berliner Tierpark im Osten der Hauptstadt waren es die beiden ersten neugeborenen Eisbären seit 22 Jahren - entsprechend groß war die Begeisterung bei der Geburt im November 2016. Nun ist auch das zweite der beiden Jungtiere tot. Der kleine Fritz starb am Montag mit nur vier Monaten an den Folgen einer schweren Lebererkrankung.



„Wir sind fassungslos, sehr traurig und deprimiert“, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Die Berliner Zooverwaltung will am Mittag in einer Pressekonferenz weitere Informationen bekannt geben. Wir sind live vor Ort und übertragen das Geschehen im Video-Stream:

