Mainz/Paris -Des isländische Fußball-Kommentator Gudmundur Benediktsson erlangte mit ekstatischem Schreien auch im deutschen Fernsehen Bekanntheit. Wer mag, kann nun live ein ganzes Spiel mit ihm sehen: Das ZDF will das EM-Viertelfinale Frankreich gegen Island am Sonntagabend online in einem zweiten Livestream zeigen - mit dem Original-Ton des isländischen Kommentators. „Mit Wikinger-Getöse kündigen wir den #livestreamson mit dem isländischen Kult-Kommentator „Gummi Ben“ an“, hieß es auf dem ZDF-Twitterkanal.



Benediktsson kommentierte schon mit einer solchen Hingabe, dass er nicht nur in den Herzen seiner Landsleute für immer einen besonderen Platz haben dürfte. Etwa beim Spiel gegen Österreich, das Island 2:1 gewonnen hat, röchelte er am Ende so, dass er kaum noch zu verstehen war. (dpa)