Köln -Man nennt sie verharmlosend Kinderkrankheiten, aber es sind schwere Krankheiten. So schwer, dass Kinder und Erwachsene je nach Verlauf der Infektion in die Klinik müssen. Betroffene können an Folgeerkrankungen leiden, die es in sich haben und – wenn auch selten – tödlich enden können. Masern, Windpocken, Keuchhusten und Co. breiten sich wieder aus, vorrangig Masern, und vorrangig bei Jugendlichen und Erwachsenen. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht absehbar.