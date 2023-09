Ein von der Post verschleppter Brief war schuld, dass Peter Lustig vor zwei Jahren noch einmal zu seinem Bauwagen in Bärstadt kam. Fritz Fuchs, der seit 2005 durch die ZDF-Sendung Löwenzahn führt, hatte Lustig mit Hilfe einer Phantomzeichnerin der Polizei aufgespürt. Die junge Frau kannte den Mann nicht, ihr älterer Kollege war sofort begeistert.

Der Schauspieler Peter Lustig aus dem ZDF-Kinder- und Jugendprogramm «Löwenzahn» steht am 24.06.2004 in einer Drehpause im Kostüm des Alten Fritz vor seinem legendären Bauwagen in Marquardt bei Potsdam. dpa