Berlin -In der Debatte um Lohngerechtigkeit zwischen Mann und Frau hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Dienstag in Berlin neue Zahlen vorgestellt. Laut der Untersuchung beträgt die Lohndifferenz in Deutschland lediglich 3,8 Prozent. Das Familienministerium spricht dagegen von 21,6 Prozent und fordert deshalb ein Lohngerechtigkeitsgesetz. Dadurch hätten Arbeitnehmer das Recht, die Gehälter ihrer Kollegen zu erfahren. Das soll vor allem Frauen helfen, Ungleichbehandlung aufzudecken.



Mit Blick auf die neuen Zahlen hält das IW diesen Schritt für unnötig. Laut dem Direktor des Instituts, Professor Michael Hüther, seien die Ergebnisse des Ministeriums nicht geeignet, um eine Ungleichbehandlung in den Betrieben festzustellen. Vielmehr beruhe der Unterschied auf erwerbsbiografischen und berufsbezogenen Merkmalen wie Branchenzugehörigkeit, Berufserfahrung oder Teilzeitbeschäftigung. Auch, dass Frauen seltener in Führungspositionen tätig sind, spiele eine wichtige Rolle.

Rechnet man all diese Faktoren heraus, beträgt der Unterschied zwischen Mann und Frau lediglich 3,8 Prozent, so Hüther. „Die Annahme, bei der Lohnlücke handele es sich um Diskriminierung durch die Unternehmen, ist unsachgemäß.“ Berufswahl und Teilzeitarbeit seien private Entscheidungen der Arbeitnehmerinnen. Ein Gesetz müsse deshalb nicht her.

Familienministerium widerspricht dem IW

Das sieht man im Familienministerium jedoch anders. Laut den Daten des statistischen Bundesamts , auf das sich das Ministerium beruft, gebe es nach einer Berücksichtigung von Faktoren wie Berufswahl und Teilzeit immer noch einen Unterschied von sieben Prozent. „Die Lohnlücke ist keine private Entscheidung“, sagte eine Sprecherin. Es sei offensichtlich, dass das IW versuche, das Problem kleinzureden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht das ähnlich. Zwar könnten die Lohnunterschiede zum Teil tatsächlich durch Berufswahl, Babypausen und Teilzeitbeschäftigung erklärt werden. Allerdings gebe es auch Differenzen, die auf betrieblicher Ebene durch unterschiedliche Bezahlung entstünden, sagt die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. „Um da Transparenz reinzukriegen und Benachteiligungen aufzudecken, brauchen wir das Lohngerechtigkeitsgesetz.“

Das Lohngerechtigkeitsgesetz ist derzeit Streitthema in der großen Koalition. Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) will, dass sich alle Arbeitnehmer über die Gehälter ihrer Kollegen informieren können. Die Union will den Auskunftsanspruch dagegen nur auf Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern beschränken, da sie einen zu großen bürokratischen Aufwand für kleine Betriebe befürchtet. Laut DGB würden damit aber zwei Drittel aller Beschäftigten außen vor bleiben, da sie in kleineren Betrieben arbeiten.

Neben mehr Transparenz im Lohnbereich will Ministerin Schwesig (SPD) durch zwei weitere Maßnahmen die Lohnunterschiede verringern. Zum einen soll es einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in Kitas und Schulen geben. Zum anderen schlägt sie eine Art Familienarbeitszeit vor, wobei Eltern mit kleinen Kindern nur 32 Stunden pro Woche arbeiten und im Gegenzug einen staatlichen Lohnausgleich erhalten. Alle drei Vorschläge werden derzeit von der Union abgelehnt, hieß es aus dem Familienministerium.