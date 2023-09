Köln -Trillerpfeifen, rote Fähnchen und hitzige Reden: Pünktlich zum 1. Mai schaukelt sich der Konflikt zwischen Unternehmern und Arbeitern hoch. Nach den Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind in der Nacht zu Freitag auch die Metallbeschäftigten vor die Werkstore gezogen, um ihre Proteste zu starten. Tausende Beschäftigte im ganzen Land machten ihrem Unmut Luft. Alleine in Baden-Württemberg wollten im Laufe des Tages 40 000 Metaller kurzzeitig die Arbeit niederlegen. Die Arbeitgeber sind empört.

Die Gewerkschaften wollen die Reallöhne in einigen Industriezweigen anheben.

Steigende Löhne könnten die zu niedrige Inflation anheben.

Für die Metallarbeiter fordert die Gewerkschaft IG Metall in diesem Jahr 5,5 Prozent mehr Lohn, was eine im Vergleich zu den vergangenen Jahren eher niedrige Forderung ist. Sie wird sogar von derjenigen für den öffentlichen Dienst übertroffen (sechs Prozent). Auch im Bankgewerbe, im Bauhauptgewerbe, in der Chemieindustrie, in der Druckindustrie, im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in der Süßwarenindustrie gibt es 2016 Tarifrunden. Die Forderungen liegen bei 4,5 bis sechs Prozent mehr Lohn.

Die Löhne sind viele Jahre gesunken

Die Gewerkschaften haben Nachholbedarf. Immerhin sind die Reallöhne seit 1992 in Deutschland viele Jahre lang gesunken und haben 2014 überhaupt erst wieder das Niveau von Anfang der 90er-Jahre erreicht. Der Anteil der Arbeitsentgelte am Volkseinkommen ist ebenfalls zurückgegangen – von 71,2 auf 68,1 Prozent. Das heißt, heute verbleibt ein größerer Teil des Volkseinkommens bei den Unternehmen und den Kapitalgebern als damals. Konkret bedeutete 2015 eine Differenz von einem Prozentpunkt, dass 22,6 Milliarden Euro nicht als Löhne ausgezahlt wurden. Das waren pro Kopf 577 Euro.

Zudem hat sich die Schere zwischen der untersten und der obersten Lohngruppe geöffnet. Im Jahr 2007 hatte der Verdienstabstand 24,2 Euro je Arbeitsstunde betragen. Diese Differenz ist in den Folgejahren größer geworden. Die durchschnittlichen Bruttostundenlöhne der Schlechtverdiener stiegen seit 2007 um lediglich 1,63 Euro, während die der Topverdiener um 7,85 Euro zulegten. Das addierte sich zu einer Verdienstdifferenz, die nun bei 30,4 Euro pro Stunde liegt. Ein Viertel mehr als noch 2007.

Zwar hat sich die Lohnschere zuletzt nicht mehr geöffnet. Dazu dürfte auch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns Anfang 2015 beigetragen haben. Jedoch konnte damit die Situation nur stabilisiert werden, die untersten und obersten Löhne näherten sich auch mit der gesetzlichen Lohnuntergrenze nicht wieder an.

Arbeitgeber bleiben in den Verhandlungen hart

Ob in der Metallindustrie oder im öffentlichen Dienst, setzen die Arbeitgeber in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften derzeit aber auf Härte. Im öffentlichen Dienst boten sie eine Lohnsteigerung von aufs Jahr gerechnet 0,6 Prozent an. Die Metallarbeitgeber offerierten ein Plus von 2,1 Prozent (in zwei Schritten) sowie eine Einmalzahlung von 0,3 Prozent. Das aber bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Das reicht den Gewerkschaften nicht. Ein IG-Metall-Vertreter sprach am Freitag von „Magerkost“.

Tarifexperte Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln warnt jedoch, dass zu hohe Tarifabschlüsse den Unternehmen schaden könnten. Die Lohnstückkosten, also die Arbeitskosten je produzierter Einheit, seien seit 2008 um 18 Prozent gestiegen. Das biete „Anlass zur Sorge“. Denn wenn es den Unternehmen nicht gelänge, diese Kosten an die Konsumenten weiterzugeben, führe das zu geringeren Gewinnen und damit zu weniger Investitionsbereitschaft. Zudem könne die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen geschwächt werden. Lesch hält deshalb geringere Reallohnerhöhungen als in den vergangenen Jahren für richtig.

Allerdings hat es auch Entlastungen gegeben für die Unternehmen. Dazu zählen der niedrigere Ölpreis sowie tiefere Kreditzinsen. Für die Beurteilung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen ist zudem wichtig, dass die Lohnstückkosten zuletzt zwar zugelegt haben. Zuvor hatten sie aber seit 1998 viele Jahre lang stagniert, während sie im Ausland gestiegen sind. Entlastend kommt aktuell hinzu, dass der schwache Euro den Export erleichtert.

Selbst die Bundesbank empfiehlt höhere Löhne

Der Ökonom Heiner Flassbeck, Ex-Chefökonom der Handelsorganisation Unctad, sieht nicht nur Spielraum für höhere Löhne, er fordert sie auch vehement. Für ihn war bereits die Tariflohnentwicklung des vergangenen Jahres nicht weniger als ein Skandal, weil sie – ohne Berücksichtigung von Sonderzahlungen – mit einem Plus von 2,5 Prozent trotz Wirtschaftsaufschwungs im Schnitt geringer ausfiel als 2014 (damals: 2,9 Prozent).

Flassbeck hat nicht nur die deutschen Arbeitnehmer im Blick, für ihn sind deutliche Lohnsteigerungen hierzulande auch nötig, um zu niedrige deutsche Tarifabschlüsse in der Vergangenheit, die er für eine Ursache der Euro-Krise hält, zu kompensieren und die bedenklich niedrige Inflation anzutreiben. „Alles, was nicht drei Prozent plus – also vier Prozent – ist, stellt eine Niederlage der Gewerkschaften dar und bringt einen weiteren deflationären Schub für Europa.“

In der Auseinandersetzung über höhere Löhne haben die Arbeitnehmer in diesem Jahr einen ungewohnten Verbündeten. Die Bundesbankführung hatte sich zu Jahresbeginn – inoffiziell – für deutliche Lohnsteigerungen ausgesprochen. Sie platzierte im Wirtschaftsmagazin „Capital“ den Satz: „Wir wünschen uns eine starke Drei vor dem Komma in diesem Jahr.“ Die Lohnentwicklung sei 2015 hinter den Erwartungen zurückgeblieben und müsse 2016 aus geldpolitischer Sicht kräftiger ausfallen.