In diesen Ferienhäusern sammeln Mama und Papa Pluspunkte: Im Schloss in die Kissen kuscheln wie Eiskönigin Elsa oder Harry Potter, in einer Lokomotive spielen wie Jim Knopf oder wie der kleine Hobbit im verwunschenen Stein-Häuschen schlafen.

Zum Internationalen Kinderbuchtag am 2. April hat das Portal Fewo-direkt die schönsten Unterkünfte zusammengestellt, in denen sich Kinder und Eltern im Urlaub wie ihre Bilderbuch-Helden fühlen können.

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Lokomotive als Ferienhaus, Livingston, USA Fewo direkt

Ein Highlight für Fans der Augsburger Puppenkiste ist diese umgebaute Lokomotive in Livingston im US-Bundesstaat Montana. Der nahegelegene Yellowstone Nationalpark lädt zu Ausflügen ein und seine vulkanreiche Landschaft erinnert ans Lummerland mit seinen zwei Bergen. Der Wagon bietet Platz für vier Personen und ist ab 192 Euro pro Nacht buchbar.

Harry Potter

Abbey Church, Fort Augustus, Schottland Fewo direkt

Wer in einem solchen Schloss die Schulbank drückt, geht sicher gerne zur Schule. In diesem alten Kloster in Schottland am südlichen Ufer des Loch Ness müssen das Kinder im Urlaub natürlich nicht, dafür haben sie jede Menge Zeit für großartige Abenteuer wie Harry Potter sie mit seinen Freunden erlebt. Buchbar sind Ferienwohnungen für vier bis acht Personen, ab 84 Euro pro Nacht

Pippi Langstrumpf, Michel und Co.

Villa, Visby, Schweden Fewo direkt

Kaum eine Autorin hat es geschafft, so zeitlose Kinderbücher zu schreiben wie die Schwedin Astrid Lindgren. Die originale Villa Kunterbunt bestaunen können Familien im Freizeitpark Kneippbyn nahe der Stadt Visby. Nur eine kurze Autofahrt entfernt steht dieses Ferienhäuschen, geeignet für 12 Personen und ab 278 Euro pro Woche buchbar.

Dschungelbuch

Baumhaus, Bay Islands, Honduras Fewo direkt

Welches Kind und sicher auch so mancher Erwachsene wünscht sich nicht, einmal wie Mogli im Dschungel zu übernachten? Möglich wird dieser Traum im Baumhaus auf Utila, einer Insel der karibischen Bay Islands vor der Küste von Honduras. Statt unbequemem Ast warten jedoch weiche Betten auf die Urlauber. Vier Abenteurer schlafen hier ab 111 Euro pro Nacht.

Herr der Ringe

Hobbit-Haus, Charlevoix, US-Bundesstaat Michigan Fewo direkt

Im Hobbit-Haus in Charlevoix im US-Bundesstaat Michigan fühlen sich Fans der „Der Herr der Ringe“-Saga wie waschechte Hobbits im Auenland. In der Nähe der Unterkunft warten auf Wasserratten ein See und ein Staatspark auf erkundungsfreudige Wanderer und Naturliebhaber. Sie bietet Platz für sechs Personen und ist ab 192 Euro pro Nacht buchbar.

Eiskönigin Elsa

Fjellhytte, Süd-Norwegen Fewo direkt

Disney’s Kassenschlager „Die Eiskönigin – völlig unverfroren“ lässt auch Jahre später noch Kinderherzen höher schlagen. Diese Fjellhytte in Amli in Norwegen könnte geradewegs dem Film entsprungen sein. Geeignet für bis zu sechs Personen, ab 112 Euro pro Nacht.

Bibi und Tina

Zimmer auf dem Pferdehof Annenwalde nördlich von Berlin Fewo direkt

Urlaub auf dem Reiterhof ist der Mädchentraum schlechthin. So wie Bibi Blocksberg, die jede Ferien auf dem Martinshof bei ihrer Freundin Tina verbringt, können Kinder auf dem Pferdehof Annenwalde nördlich von Berlin reiten, spielen und träumen. Auf dem Gestüt stehen zwei Ferienwohnungen für bis zu je neun Personen ab 95 Euro pro Nacht zur Verfügung.

