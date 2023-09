München -Der 33 Jahre alte ehemalige Fußballer von Lok Leipzig, Steve Rolleder, ist erneut wegen einer Schlägerei mit dem Schauspieler Heino Ferch (52) verurteilt worden. Das Landgericht München sprach ihn am Montag der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Euro - insgesamt 4500 Euro. Außerdem muss der 33-Jährige unter anderem die Anwaltskosten für Ferch übernehmen.

Die Kosten dürften allerdings ein „Klacks“ sein, wie der Staatsanwalt sagte, gegen die Forderungen, die dem Angeklagten jetzt zivilrechtlich drohen. Weil Ferch nach der Prügelei für Dreharbeiten ausfiel, steht ein Produktionsausfall von 300 000 Euro im Raum.

Das Landgericht bestätigte weitgehend das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts, gegen das der Angeklagte Berufung eingelegt hatte, reduzierte die Strafe allerdings um 1500 Euro. Ferch verfolgte den letzten Verhandlungstag im Gericht, wollte das Urteil aber nicht kommentieren. Seine Frau Marie-Jeanette Ferch, die wie ihr Mann als Zeugin im Prozess ausgesagt hatte, begleitete ihn.

Angeklagter bestreitet die Tat

Der Angeklagte hatte die Tat entschieden bestritten und angegeben, 2014 nach dem Oktoberfest bei einer Auseinandersetzung mit Ferch in dem Münchner Club „Heart“ nur in Notwehr gehandelt zu haben. „Ich war nicht derjenige, der mit Eiswürfeln beworfen wurde, und ich war auch nicht derjenige, der mit dem Herrn Ferch einen Disput hatte. Ich hatte also keinen Grund, einfach so auf Herrn Ferch loszugehen“, betonte er in seinem letzten Wort. „Ich habe noch nie jemanden, der am Boden gelegen ist, getreten.“

Sein Verteidiger beantragte Freispruch und betonte in seinem Plädoyer, die Situation und die Zeugenaussagen seien zu unübersichtlich für eine Verurteilung. Ferch habe außerdem in der öffentlichen Wahrnehmung des Falls einen „Promi-Bonus“, sein Mandant sei unschuldig und habe darum auch Berufung gegen das erste Urteil eingelegt. Er stecke „sein ganzes Vermögen“ in diesen Prozess, um für sein Recht zu kämpfen.

Das Gericht glaubte die Notwehr-Situation aber nicht. „Diese Einlassung ist unglaubwürdig, wirkt zurechtgelegt“, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung, in der er weitgehend der Argumentation der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage folgte. Er sprach von einer „Brutalität des Vorgehens“. Innerhalb einer Woche kann die Verteidigung Revision einlegen.

„Man kann es immer so weit zerpflücken, dass man in einer „Im Zweifel für den Angeklagten“-Situation ist“, sagte der Staatsanwalt zu den sehr langwierigen Ausführungen der Verteidigung. „Wenn man so etwas tun würde, wäre so etwas wie das Oktoberfest ein rechtsfreier Raum.“ Bei „oktoberfestassoziierten Taten“ müsse auch der „Gedanke der Generalprävention“ eine Rolle spielen. (dpa)