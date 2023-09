Sie ist ein Paradies für Pferdsport-Fans. Die Galopprennbahn in Hoppegarten könnte jetzt auch ein Mekka für Rockfans werden. Läuft alles gut, geht dort dieses Jahr das Lollapalooza-Festival über die Bühne.

Internationale Bands, die am 9. und 10. September vor jeweils 70000 Zuschauern rocken: Das Lollapalooza-Spektakel wäre für die Gemeinde Hoppegarten (über 17000 Einwohner) am Rande Berlins der absolute Kracher.

„Die Verhandlungen laufen bereits“, bestätigte Bürgermeister Karsten Knoppe dem KURIER. Wie weit sie fortgeschritten sind, kann er nicht sagen. „Bisher gab es bei mir noch keine Gespräche zu Genehmigungen oder Auflagen.“

Knoppe sieht aber keine Probleme bei der Durchführung des Spektakels in Hoppegarten. „Die Rennbahn ist durchaus für das Lollapalooza-Festival geeignet – auch von der Zuschauermenge“, sagt der Bürgermeister. „Im vergangenem Jahr hatten wir dort am Brandenburg Tag über 120000 Besucher.“

Die Rennbahn in Hoppegarten: Läuft hier im September das Lollapalooza?

Die Rennbahn-Leitung hält sich bedeckt. Sie will erst Ende Januar verraten, was für Veranstaltungen auf der Rennbahn dieses Jahr stattfinden werden. Ähnlich verhalten sich die Lollapalooza-Organisatoren. „Anfang 2017 melden wir uns mit Neuigkeiten zurück“, heißt es auf der Facebook-Seite.

Warum das Lollapalooza wohl nach Hoppegarten ausweichen muss? In Berlin stehen den Machern keine geeigneten Orte für die Massenveranstaltung zur Verfügung. Das Vorfeld des einstigen Flughafens Tempelhof, wo 2015 das Festival zum ersten Mal in Berlin rockte, kommt auch 2017 wegen der dortigen Unterbringung von Flüchtlingen nicht in Frage.

Auch nicht der Treptower Park, der 2016 als Ausweichort diente. Dort werden noch die Rasenschäden vom vergangenem Jahr beseitigt. „Das Lollapalooza fand im Treptower Park nur ausnahmsweise statt, soll dort nicht wieder stattfinden“, so der Senat. Auch für den Spreepark kam eine Absage.

Und das Maifeld im Olympiapark? „Das Lollapalooza wird es 2017 dort mit großer Sicherheit nicht geben“, sagt ein Sprecher der Sportverwaltung.