London -In einem vollbesetzten U-Bahn-Waggon in London hat es am Freitagmorgen eine Explosion gegeben. Die britische Polizei stuft den Vorfall als „terroristischen Akt“ ein.

Die Extremistenmiliz Islamischer Staat hat den Anschlag für sich reklamiert. Über die ihr nahestehende Agentur Amak erklärten die Islamisten am Freitag, die Explosion der Bombe in der U-Bahn gehe auf sie zurück.

Die Explosion wurde durch einen selbst gebauten Sprengsatz ausgelöst worden. Das sagte der Chef der Anti-Terror-Abteilung der britischen Polizei, Mark Rowley, am Freitag vor Journalisten. Die Bombe ist möglicherweise mit Hilfe eines Zeitzünders explodiert. Das berichtete die BBC am Freitag unter Berufung auf eine ungenannte Quelle. Unklar ist, wie die Bombe in den Zug gelangte. Hunderte Beamte seien damit beschäftigt, Videomaterial und andere Beweismittel auszuwerten, teilte Rowley mit.

Die Metro-Haltestelle Parsons Green wurde gesperrt, der Zugverkehr teilweise unterbrochen, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz, teilte der Londoner Ambulanz-Service mit.

We are aware of an incident at #ParsonsGreen tube station. Officers are in attendance. More info ASAP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 15, 2017

29 Menschen verletzt

Bei dem Anschlag wurden 29 Menschen verletzt. Zunächst hatten die Rettungskräfte von 18 Verletzten berichtet, die ins Krankenhaus gebracht worden seien. Die britische Premierministerin Theresa May den nationalen Krisenstab zu einer Sitzung einberufen.

We have a number of resources and specialists officers in attendance at the incident at #ParsonsGreen tube station https://t.co/GYOEv6kMua pic.twitter.com/bdiCr4hWcZ — London Fire Brigade (@LondonFire) September 15, 2017

In sozialen Medien kursierte ein Bild von einem weißen Eimer, der angeblich eine kleine Explosion ausgelöst haben soll. Aus dem Eimer hingen Drähte.

Der Screenshot von einem Video soll das Feuer in einer U-Bahn in London zeigen. dpa

Augenzeugen berichten von Panik

Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos noch nicht. Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer „Flammenwand“, die sich in dem U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll. Die Menschen seien in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen. Wir liefen die Treppen runter, und es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen“, sagte ein Mann namens Luke am Freitag dem Sender BBC5.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

Eine Frau namens Emma schilderte: „Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren.“ Andere Zeugen sprachen von einer „Flammenwand“ in dem Waggon.

Fahrgast Peter Crowley berichtete von Verbrennungen und anderen Verletzungen. „Ich telefonierte gerade und hielt mein Gesicht seitlich zum Ort der Explosion“, sagte Fahrgast Peter Crowley der BBC. Plötzlich habe er einen extrem heißen „Feuerball“ über seinem Kopf gespürt. Auf den Bildern erkennt man Brandwunden in Crowleys Gesicht sowie versengte Haare. „Es gab Menschen, die sahen deutlich schlimmer aus als ich“, sagte er.

Der Vorfall soll sich gegen 08.20 Uhr (Ortszeit; 09.20 Uhr MESZ) ereignet haben. Als Reaktion auf den Vorfall hat die Polizei die Bevölkerung aufgefordert, den Ort bis auf weiteres zu meiden.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan rief die Bürger der Stadt am Nachmittag dazu auf, wachsam zu sein. „Was wir heute gesehen haben, ist ein Versuch böser und feiger Terroristen zu töten, zu verletzen und unsere Art zu Leben zu stören," sagte Kahn.

„Wir werden niemals zulassen, dass Terroristen unsere Gesellschaft spalten. Wir werden niemals zulassen, dass sie Erfolg haben. Die Londoner werden heute und in den nächsten Tagen eine erhöhte Polizeipräsenz sehen, aber die Polizei ist da, um Sicherheit zu garantieren. Meine Botschaft an die Londoner ist, aufmerksam, wachsam zu sein – nicht verängstigt zu sein und die Ruhe zu bewahren.“

Die Bundesregierung hat sich am Freitagmorgen „in großer Sorge“ gezeigt. „Wir bangen mit unseren britischen Partnern, mit den Familien und Angehörigen derjenigen, die da offenbar verletzt worden sind“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. „In dieser schwierigen Situation stehen wir an der Seite unserer britischen Freunde.“

US-Präsident Donald Trump rief nach dem mutmaßlichen Anschlag zu einem härteren Umgang mit Terroristen aufgerufen. Sie seien Verlierer („loser“), twitterte Trump am Freitag. Bei den Terroristen handle es sich um kranke und verrückte Leute, die die Polizei von Scotland Yard bereits im Auge gehabt habe. „Müssen proaktiv sein!“, schrieb Trump.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

In einem zweiten Tweet schrieb Trump, das Internet sei das wichtigste Rekrutierungswerkzeug der Terroristen: Dieses müsse „abgeschnitten und besser genutzt“ werden. (dpa/afp)