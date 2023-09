St. Goar -Notwasserung auf dem Rhein: Der Loreley-Rundflug eines Wasserflugzeugs hat wegen einer Panne ein abruptes Ende gefunden. Der Pilot und zwei Fluggäste kamen zwischen Oberwesel und St. Goar mit dem Schrecken davon, wie die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte. Das kleine, weiße Amphibienflugzeug war am Dienstag in Mainz-Finthen zu einem Rundflug gestartet.



Nach Polizeiangaben fiel die mechanische Benzinpumpe aus. Zwar schaltete der Pilot noch die elektrische Ersatz-Benzinpumpe ein. Das reichte aber wegen der relativ geringen Flughöhe von etwa 1000 Metern nicht mehr aus. Als auch der Motor selbst streikte, ging der Pilot auf einem Rheinabschnitt ohne Schiffsverkehr nieder.



Der Pilot und ein Fluggast versuchten vergeblich, mit Paddeln eine linksrheinische Sandbank zu erreichen. Dann half die Besatzung einer Jacht: Mit einem Tau schleppte sie das Wasserflugzeug ab, bis zwei Feuerwehrboote eintrafen und die Maschine zum rechtsrheinischen Loreleyhafen bei St. Goarshausen zogen. (dpa)