Duisburg -Der Strafprozess wegen der Katastrophe bei der Loveparade vor knapp sechs Jahren mit 21 Toten und Hunderten Verletzten wird vorerst nicht in einem Strafprozess aufgearbeitet.

Die zuständige Kammer am Duisburger Landgericht hat die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt.

Einmaliger Vorgang

„Das ist eine Bankrotterklärung der Justiz“ sagt Professor Julius Reiter aus Düsseldorf. Der Rechtanwalt vertritt rund 100 Angehörige und Geschädigte, darunter auch die Hinterbliebenen von vier Loveparade-Todesopfern.

Es habe „niemand damit gerechnet, dass das Verfahren um die Katastrophe vom Landgericht Duisburg nicht eröffnet wird“. Reiter nennt es einen in der jüngeren Geschichte einmaligen Vorgang, dass der Tod von 21 Menschen in Deutschland nicht juristisch aufgearbeitet werde. Die Reaktion des Duisburger Landgerichts sein unangemessen; und der Verweis auf die Mängel des zentralen Gutachtens nicht nachvollziehbar.

Probleme mit Gutachten

Die zuständigen Richter haben wohl vor allem mit einem Gutachten des britischen Panikforschers Keith Still Probleme gehabt. Dieses Gutachten ist ein zentrales Beweismittel der Staatsanwaltschaft. Das Gericht hatte zuletzt zahlreiche kritische Fragen an den Experten gehabt.

Die Expertise des Briten Stills fasse nur zusammen, was an vielen allen Stellen auch ausgeführt worden ist, so Reiter. Er ist fassungslos: „Man kann das seinen emotional betroffenen Mandanten überhaupt nicht erklären“.

„Danke, Herr Idiotenrichter“, so kommentierte Jörn Teich, Opfer des Loveparade-Unglücks vor fünfeinhalb Jahren, die Entscheidung der 5. Strafkammer des Landgerichts Duisburg, die Anklage im Loveparade-Strafverfahren nicht zuzulassen. Seit heute Morgen liegt Teich, Mitbegründer der Stiftung „Duisburg 24.7.2010“, mit Herzproblemen im Krankenhaus. Diese Entscheidung sei der Beweis, dass die Bundesrepublik kein Rechtsstaat sei, schreibt er auf Facebook. „In Zukunft gilt nun, dass Verantwortliche keine Verantwortung tragen müssen.“

21 Menschen kamen bei der Loveparade 2010 in Duisburg zu Tode, hunderte wurden verletzt. Viele der Betroffenen hofften, durch den Strafprozess endlich Klarheit darüber zu bekommen, was am 24. Juli 2010 geschehen ist und wer die Verantwortung dafür trägt. Für sie alle sei die Entscheidung der Richter ein großer Schock, sagt Angelika Köhler von der Stiftung. „Die meisten von uns stehen unter Schockstarre und wissen nicht, was sie sagen sollen.“ Für viele Betroffene sei der lang ersehnte Gerichtsprozess auch eine Möglichkeit gewesen, mit den schrecklichen Geschehnissen abzuschließen. Jetzt hoffen die Angehörigen und Opfer der Katastrophe, dass die Staatsanwaltschaft die Entscheidung der Strafkammer anficht. „Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es weitergeht“, sagt Angelika Köhler.

Wie die Staatsanwaltschaft auch will Reiter eine Nichtzulassungsbeschwerde einreichen.

Vor mehr als zwei Jahren hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Veranstalters erhoben. Bis jetzt haben die Richter geprüft, ob die Vorwürfe für einen Prozess reichen.