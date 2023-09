Berlin -Im Tarifkonflikt der Lufthansa mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) haben beide Seiten zum Start des jüngsten Streiks schwere Vorwürfe erhoben. Die Gewerkschaft sei „offenbar mehr an einer Eskalation interessiert als an einer zielorientierten Lösung des Konflikts“, sagte Konzernsprecher Martin Leutke am Mittwoch im „Morgenmagazin“ des ZDF.

VC-Vorstandsmitglied Jörg Handwerg warf dem Unternehmen vor, bislang nur ein „Scheinangebot“ vorgelegt zu haben, und drohte mit weiteren Ausständen. Die Vereinigung Cockpit hatte in der Nacht zum Mittwoch einen zunächst auf 24 Stunden angesetzten Streik bei Lufthansa begonnen, der kurzfristig auch auf den kompletten Donnerstag ausgeweitet wurde.

„Scheinangebot“ der Lufthansa

Jeder Streiktag sei ein „trauriger Tag für die Lufthansa“, sagte Konzernsprecher Leutke. Das Unternehmen sei weiter daran interessiert, „möglichst schnell zu einer Lösung“ zu gelangen, und wolle gerne wieder verhandeln. VC-Vorstandsmitglied Handwerg rief die Lufthansa auf, der Gewerkschaft ein echtes Angebot zum Vergütungstarifvertrag vorzulegen. Bisher gebe es „nur ein Scheinangebot“, sagte er im ZDF. Lufthansa verlange für jegliche Tariferhöhung eine „Kompensation“ - ein solches „Nullsummenspiel“ sei „kein seriöses Angebot“.

Die Gewerkschaft fordert für die Piloten rückwirkend ab 2012 jährlich 3,66 Prozent mehr Lohn. Die Lufthansa hatte zuletzt 2,5 Prozent mehr Lohn angeboten bei einer Laufzeit des Vergütungstarifvertrags bis Ende 2018. Handwerg verteidigte die Tarifforderung der Vereinigung Cockpit als „legitim“. Die Piloten seien in den vergangenen Jahren von der allgemeinen Lohnentwicklung „abgekoppelt“ worden.

900 Flüge am Mittwoch gestrichen

Zugleich habe Lufthansa in dem fraglichen Zeitraum fünf Milliarden Euro Gewinn gemacht und die Vergütungen für Vorstände und Aufsichtsräte deutlich erhöht. Sobald ein seriöser Vorschlag der Arbeitgeberseite eingehe, könne die Gewerkschaft den Streik abbrechen, sagte Handwerg. Gefordert werde ein verhandlungsfähiges Angebot - „so lange das nicht eingeht, kann es immer wieder zu Streikmaßnahmen kommen“.

Die Lufthansa war in der Nacht zum Mittwoch mit dem Versuch gescheitert, den Pilotenstreik per Eilantrag gerichtlich verbieten zu lassen. Zunächst das Arbeitsgericht Frankfurt am Main und danach auch das Hessische Landesarbeitsgericht stuften den Ausstand als rechtens ein. Cockpit kündigte an, der Streik werde um 24 Stunden verlängert. Allein für Mittwoch strich Lufthansa fast 900 Flüge; 100.000 Passagiere sind betroffen. Welche Flüge am Donnerstag ausfallen, will das Unternehmen am Mittwochmittag bekanntgeben. (afp)

