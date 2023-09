Ein mit fast 200 Passagieren besetztes Flugzeug der Lufthansa ist in Frankfurt wegen eines Problems mit einem Triebwerk notgelandet.

Die Maschine vom Typ Airbus A321 sei am Montagvormittag auf dem Weg von Frankfurt nach Berlin umgekehrt und etwa eine halbe Stunde nach dem Start sicher in Frankfurt gelandet, sagte ein Sprecher der Lufthansa. Zuvor sei Luftnotlage erklärt worden, was beispielsweise bedeute, dass die Maschine bevorzugt landen kann.

Was genau das Problem an dem Triebwerk war, stehe noch nicht fest, sagte der Sprecher. Zuvor hatte Hit Radio FFH über die Notlandung berichtet. Das Triebwerk sei ausgefallen. An Bord waren 198 Passagiere. Sie sollten auf andere Flüge umgebucht werden. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: