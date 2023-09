Eine Lufthansa-Maschine mit mehr als 500 Passagieren an Bord musste auf dem Weg von Houston, Texas, nach Frankfurt, in New York landen – der Grund dafür soll eine Bombendrohung sein, die am Lufthansa-Hauptsitz in Köln-Deutz eingegangen ist. Lufthansa-Sprecher Jörg Waber wollte dies auf Anfrage dieser Zeitung allerdings nicht bestätigen und verwies auf die für die Flugsicherheit zuständige Behörde in New York.



Die dortige Port Authority hat mittlerweile bestätigt, dass es eine Bombendrohung gegen den Lufthansa-Flug gegeben hat. Waber sprach von einer „Sicherheitslandung“ der betroffenen Maschine, sämtliche Passagiere wären sicher in New York angekommen und auf andere Lufthansa-Flugzeuge umgebucht worden.



Anruf in Kölner Zentrale?

„Die Maschine wurde und wird in New York von den dort zuständigen Behörden untersucht“, so Waber, nähere Informationen lägen noch nicht vor. Waber wollte im Gespräch mit dieser Zeitung nicht einmal bestätigen, dass es einen Anruf gleich welchen Inhalts in Köln gegeben hat.