Lufthansa und Piloten legen Lohntarifkonflikt bei

Frankfurt -Es ist vollbracht. Nach 14 Streikkampagnen und ungezählten Stunden mit extrem zähen Verhandlungen haben die Lufthansa und ihre Piloten im Tarifkonflikt eine erste Einigung geschafft, und zwar über die Vergütung. Beide Seiten nahmen damit die Empfehlung des Schlichters Gunter Pleuger an.



Doch sofort ist schon wieder Feuer unterm Dach. Die Lufthansa hat nämlich beschlossen, bei 40 neuen Flugzeugen Crews einzusetzen, die nicht unter den sogenannten Konzerntarifvertrag fallen sollen und damit deutlich weniger verdienen als ihre etablierten Kollegen. Das dürfte die anstehenden Verhandlungen, bei denen es unter anderem um die Betriebsrenten und die Konditionen für den Vorruhestand geht, belasten. Weitere Streiks könnten die Folge sein.



Schlichtungsempfehlung sei gerade so akzeptabel

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) äußerte sich zunächst nicht zu dem Thema. Sprecher Markus Wahl betonte indes: „Die Bewertung des Schlichterspruches war erwartungsgemäß sehr schwierig und verlangt von den Piloten maximale Kompromissbereitschaft.“ Die Schlichtungsschlussempfehlung sei gerade so akzeptabel. Das letzte Wort liege jetzt bei den Mitgliedern, die mittels Urabstimmung über die endgültige Annahme des Schlichterspruches entscheiden müssen. „Die Verhandlungskommission empfiehlt den Piloten eine Annahme“, so Wahl weiter. Das Ergebnis soll Ende März vorliegen.



Die rund 5400 Piloten von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings, die unter den Konzerntarifvertrag (KTV) fallen, erhalten in vier Stufen insgesamt 8,7 Prozent mehr Geld. Zusätzlich gibt es eine Einmalzahlung, die voraussichtlich einer Ausschüttung von 5000 bis 6000 Euro je Beschäftigten entspreche, teilte die Lufthansa mit. Die neuen Vergütungstarifverträge laufen bis Ende 2019. Die Konditionen des KTV sind im Vergleich zur Bezahlung bei anderen Airlines üppig.



Zusätzliche Aufwendungen werden an anderer Stelle kompensiert

Mit der Einigung steigen die Gesamtkosten für die Männer und Frauen im Cockpit laut Lufthansa-Management um 85 Millionen Euro jährlich. Diese zusätzlichen Aufwendungen sollen an anderer Stelle kompensiert werden. Und zwar so: Bei 40 „zugehenden Flugzeugen“ sollen Flugzeugführer eingesetzt werden, die nicht unter den KTV fallen. Es blieb zunächst unklar, ob es sich um zusätzliche Maschinen handelt oder um Ersatzjets für die bestehende Lufthansa-Flotte mit derzeit gut 330 Maschinen in Betrieb genommen werden. Der Konzern will dafür möglicherweise eine neue Gesellschaft gründen. Damit würde das Management eine Drohung wahrmachen, die bereits kurz vor dem Ende des Schlichtungsverfahrens geäußert wurde: Wenn es einen „zu hohen Abschluss“ gebe, werde man neue Wege gehen müssen, hieß es damals.



Der Konzerntarifvertrag sieht vor, dass Flugzeuge der Marke Lufthansa nahezu ausschließlich von Piloten geflogen werden dürfen, die nach dem KTV beschäftigt werden. Lufthansa sucht daher nach Wegen, Flugzeuge mit niedrigeren Personalkosten betreiben zu können. Im Konzern sind die KTV-Piloten längst in der Minderheit. Bei den Töchtern wie Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings wird erheblich weniger gezahlt.



Der Tarifkonflikt läuft seit bereits seit 2012 und hat den Konzern nach eigenen Angaben 500 Millionen Euro gekostet. Der bislang letzte Streikwelle lief Ende November. (mit dpa)



