Köln -Mit einem Traumtor verabschiedete sich Lukas Podolski am Mittwochabend aus der Nationalmannschaft. Lange Zeit war der 31-jährige eine feste Größe im Team von Joachim Löw – auf und neben dem Platz. Nun liegt es an den Nachwuchs-Kickern, diese Aufgaben weiter zu führen. Wir stellen Ihnen die kommenden Stars der Nationalmannschaft vor.

Leroy Sané

Sorgt in England für viel Furore – Flügerflitzer Leroy Sané. Getty Images

Position: Offensives Mittelfeld/Außenstürmer

Verein: Manchester City

Stärken/Schwächen: Sané ist offensiv brandgefährlich. Mit seinem unglaublichen Tempo und seiner erstaunlichen Übersicht verzückte er schon öfters die Fans von Manchester City. Defensiv hat das 21 Jahre alte Ausnahmetalent noch Nachholbedarf.

Internationale Erfahrung: Fünf Champions-League Spiele (drei Tore, zwei Vorlagen), Sieben Europa-League Spiele (ein Tor, eine Vorlage), fünf Länderspiele.

Fazit: Nicht nur aufgrund seines Hashtags #inSané sorgt der Ex-Schalker momentan für viel Furore in England. Unter Star-Trainer Pep Guardiola erhält Sané zwar nicht so viel Einsatzzeit wie in Schalke, effizienter und cleverer spielt er jedoch schon. Auch vom Erz-Rivalen Manchester United gab es viel Lob: Klub-Legende Gary Neville verglich den Deutschen zuletzt mit Gareth Bale zu Beginn dessen Karriere. Gut möglich also, dass Sané schon bald zur Weltspitze gehört.

Der neue Miroslav Klose?

Timo Werner

Timo Werner (r.) könnte das Stürmer-Problem in der Nationalmannschaft lösen. dpa

Position: Mittelstürmer/Außenstürmer

Verein: RasenBallsport Leipzig

Stärken/Schwächen: Der schnelle Antritt des Stürmers ist unglaublich. Ob mit oder ohne Ball, Werner baut innerhalb von kürzester Distanz ein immenses Tempo auf. Eine weitere große Stärke des 21-jährigen: Im eins gegen eins haben nur sehr wenige Innenverteidiger in der Bundesliga eine Chance gegen den Rechtsfuß. Seine Schwalbe im Spiel gegen Schalke 04 sollte nicht wirklich zu seinen Schwächen zählen. Viel mehr sollte man darüber sprechen, das Werner konsequenter mit nach hinten arbeiten könnte.

Internationale Erfahrung: ein Länderspiel.

Fazit: Trotz des zu Zeit eher negativen Feedbacks in gegnerischen Stadien ist eine Sache nicht abzustreiten: Timo Werner ist und bleibt ein Ausnahmetalent und hat eine rosige Zukunft vor sich – national sowie international. Der Angreifer von RB Leipzig hat die perfekten Voraussetzungen, das Stürmer-Problem in der Nationalmannschaft zu lösen. Er passt perfekt ins Spiel von Jogi Löw, kann neben der klassischen Neun auch auf den Außen spielen. In seinem Debüt blieb er jedoch blass. Aufgrund von muskulären Problemen reiste der Mittelstürmer am Donnerstag aus dem DFB-Lager ab und fällt somit für das WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan aus.

Ein Allrounder

Joshua Kimmich

Konnte schon bei der EM in Frankreich überzeugen – Allrounder Joshua Kimmich. AFP

Position: Defensives Mittelfeld, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger

Verein: FC Bayern München

Stärken/Schwächen: Joshua Kimmich kann fast überall auf dem Feld spielen. Ob Verteidiger oder Mittelfeldstratege – der 22 Jahre alte EM-Teilnehmer überzeugt auf mehreren Positionen. Trotz seiner eher kleinen Körpergröße (1,76m) ist Kimmich sehr zweikampfstark. Obwohl er fast immer defensiv eingesetzt wird, gilt Kimmich als torgefährlich. In seiner Zeit als Innenverteidiger unter Guardiola leistete sich der Ex-Leipziger jedoch manchmal spielentscheidende Fehler. Das Aufbauspiel gehört nicht unbedingt zu seinen Stärken.

Internationale Erfahrung: 16 Champions-League Spiele (drei Tore), zwölf Länderspiele (ein Tor).

Fazit: Kimmich könnte in den nächsten Jahren ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft werden. Nach dem Rücktritt von Phillip Lahm ist er zur Zeit auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt. Aufgrund seiner hohen Variabilität ist er für Bundestrainer Jogi Löw unverzichtbar. 42 Bundesligaspiele mit 22 Jahren sprechen für sich: Joshua Kimmich hat eine große Zukunft vor sich.

International angesehener Star

Julian Draxler

Julian Draxler wechselte im Winter für 50 Millionen Euro zu PSG. dpa

Position: Offensives Mittelfeld

Verein: Paris St. Germain

Stärken/Schwächen: Julian Draxler überzeugt durch viel Tempo und enorme Ballsicherheit. Auch durch Distanzschüsse erzeugt der Ex-Wolfsburger oft Gefahr. Defensiv hat der Spieler von PSG noch Nachholbedarf.

Internationale Erfahrung: 34 Champions-League Spiele (acht Tore), elf Europa-League Spiele (ein Tor), 27 Länderspiele (drei Tore)

Fazit: Oft wird vergessen, dass Julian Draxler erst 23 Jahre alt ist. Nach seinem Wechsel-Eklat in Wolfsburg und dem anschließenden Transfer zu PSG wurde Draxler heftig kritisiert. In Paris scheint ihn das nicht zu stören, denn der Ex-Schalker begeistert die Franzosen von Spieltag zu Spieltag. Trotz des unfassbaren Champions-League Aus gegen Barcelona ist Draxler bei seinem Verein gesetzt. Auch in der Nationalmannschaft wird der variable Offensivspieler in Zukunft noch viel Spielzeit bekommen.

Nachfolger von Boateng

Niklas Süle

Verteidigt ab Sommer für den FC Bayern München – Abwehr-Juwel Niklas Süle. dpa

Position: Innenverteidiger

Verein: 1899 Hoffenheim

Stärken/Schwächen: Bei den Olympischen Spielen in Brasilien zeigte Niklas Süle erstmals seine Klasse auf internationaler Ebene. Als Abwehrchef der deutschen Auswahl führte er sein Team zur Silbermedaille. Die Abgeklärtheit und Ruhe im Spiel des Hoffenheimers ist einzigartig. Zudem macht ihn seine Körpergröße zu einem gefährlichen Kopfballspieler. Im Spielaufbau zeigte sich Süle manchmal etwas unsicher.

Internationale Erfahrung: Ein Länderspiel.

Fazit: Nicht nur in der Nationalmannschaft könnte Süle zum Nachfolger von Jerome Boateng werden. Der 21-jährige wechselt im Sommer von Hoffenheim nach München, um dort die Defensive zu verstärken. 20 Millionen Euro ließen sich Hoeneß und Co. den Youngster kosten – eine Investition für die Zukunft. Ob Süle nächste Saison schon das Potenzial hat, sich gegen Boateng, Hummles und Martinez durchzusetzen, bleibt abzuwarten. Wenn sich seine Entwicklung weiter fortsetzt wie zur Zeit, wird er in der Nationalmannschaft in jedem Fall Shkodran Mustafi und Antonio Rüdiger verdrängen.

Ein Leverkusener Top-Talent

Julian Brandt

Wird von den großen Top-Klubs gejagt – Bayer-Talent Julian Brandt. dpa

Position: Linkes Mittelfeld, Außenstürmer

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Stärken/Schwächen: Antrittsgeschwindigkeit und Ballkontrolle gelten als einzigartige Stärke von Julian Brandt. Der 20 Jahre alte Flügelflitzer glänzte bei den Olympischen Spielen nicht nur als Offensivspieler, sondern auch als Führungskraft auf und neben dem Platz. Lediglich die Konstanz fehlt dem Leverkusener.

Internationale Erfahrung: 21 Champions-League Spiele (ein Tor), vier Europa-League Spiele, 5 Länderspiele.

Fazit: Julian Brandt ist einer der meist gejagtesten Talente in Europa. Ob Leverkusen den bis 2019 laufenden Kontrakt verlänger kann, ist fraglich. Für eine festgeschriebene Ablöse von 12,5 Millionen Euro kann Brandt schon 2018 die Werks-Elf verlassen. Topklubs wie der FC Liverpool, Manchester City oder dem FC Bayern München sollen an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert sein. Dass Brandt auch in der Nationalmannschaft eine große Zukunft hat, daran zweifelt niemand.

Der Held vom Maracanã

Mario Götze

Galt als zunächst gescheitert, heute wird Serge Gnabry von zahlreichen Top-Klubs gejagt. dpa

Position: Offensives Mittelfeld

Verein: Borussia Dortmund

Stärken/Schwächen: Die Übersicht, die Mario Götze in seiner ersten Dortmund-Zeit auf dem Rasen zeigte, war bärenstark. Neben den großen technischen Fähigkeiten zeigte sich der Ex-Münchener auch eiskalt vor dem Tor. Nach dem Wechsel zu Bayern wurde jedoch deutlich, was Götzes großes Problem war. Der damals 21-jährige spielte zu unkonstant und konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Mangelnde Schnelligkeit und nicht ausreichende Ausdauer wurden dem Mittelfeldspieler damals vorgeworfen.

Internationale Erfahrung: 47 Champions-League Spiele (12 Tore), vier Europa-League Spiele (zwei Tore), 62 Länderspiele (17 Tore).

Fazit: Mit seinem 1:0-Siegtreffer in der Verlängerung des WM-Finals 2014 in Brasilien, schoss sich Mario Götze in die Geschichtsbücher. Die hohen Erwartungen, die sich an den deutschen Helden danach richteten, konnte er jedoch nicht erfüllen. Doch auch in schlechteren Zeiten hielt Bundestrainer Jogi Löw zu seinem Schützling. Deswegen ist auch in Zukunft davon aus zu gehen, dass Götze nach Heilung seiner Stoffwechselkrankheit in der Nationalmannschaft gesetzt bleibt.

Zunächst gescheitert, jetzt begehrt

Serge Gnabry

Könnte Niklas Süles Innenverteidiger-Partner werden. imago/Moritz Müller

Position: Offensives Mittelfeld, Stürmer

Verein: SV Werder Bremen

Stärken/Schwächen: Schnelligkeit, Technik und Schusskraft – nur drei von zahlreichen Stärken, die Serge Gnabry besitzt. Lediglich sein Verletzungspech bei seinem alten Arbeitgeber FC Arsenal hatte den Silbermedaillengewinner oft gebremst.

Internationale Erfahrung: drei Champions-League Spiele, zwei Länderspiele (drei Tore).

Fazit: Viele Experten haben Gnabry als überbewertet bezeichnet. Doch nach seinen grandiosen Auftritten bei der Olympiade 2016 (sechs Spiele, sechs Tore) zeigte er der Welt sein ganzes Talent. Im Sommer nach Olympia wechselte der 21 Jahre alte Offensivspieler dann nach Bremen. Dort konnte er an seine guten Leistungen anknüpfen. Gnabry ist maßgeblich an der ordentlichen Saison der Bremer beteiligt (22 Spiele, zehn Tore, zwei Vorlagen). Wenn der Deutsch-Ivorer weiter auf einem solch hohen Niveau spielt, wird er im Team von Jogi Löw seinen Platz finden.

Süles zukünftiger Innenverteidiger-Partner

Jonathan Tah

Konnte auch in der Nationalmannschaft einen guten Eindruck hinterlassen – Mittelfeldspieler Julian Weigl. Bongarts/Getty Images

Position: Innenverteidiger

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Stärken/Schwächen: Jonathan Tahs Zweikampfstärke wird deutschlandweit bewundert. Neben seinem erstaunlichen Tempo ist auch seine Abgeklärtheit schon in jungen Jahren auffällig. Tahs einziges Problem: Noch ist der 21 Jahre alte Ex-Hamburger damit überfordert, eine Defensive alleine zu führen.

Internationale Erfahrung: Elf Champions-League Spiele, vier Europa-League Spiele, drei Länderspiele.

Fazit: Nach der EM 2020 könnte Jonathan Tahs große Karriere in der Nationalmannschaft ins Rollen kommen. Mit Innenverteidiger Partner Niklas Süle könnten die beiden das Duo Boateng-Hummels ablösen.

Passmaschine und Ballverteiler

Julian Weigl

Emre Can ist unter Jürgen Klopp beim FC Liverpool Stammspieler. Bongarts/Getty Images

Position: Defensives Mittelfeld

Verein: Borussia Dortmund

Stärken/Schwächen: Julian Weigl verzückt von Woche zu Woche die Dortmunder-Fans mit seiner Übersicht und Passgenauigkeit. Der 21 Jahre alte Mittelfeldstratege besitzt eine Passquote von 89,8 Prozent – Bestmarke in seiner Mannschaft. Viel zu kritisieren gibt es an dem Nationalspieler nicht, gegen stämmige und robuste Gegner hat der Dortmunder jedoch öfters Probleme.

Internationale Erfahrung: Sieben Champions-Legaue Spiele (ein Tor), 12 Europa-League Spiele, fünf Länderspiele.

Fazit: Auf längere Sicht wird Julian Weigl eine Stammkraft in der Nationalmannschaft sein. Das Spiel des Dortmunders ähnelt sehr dem von Weltstar Toni Kroos. Nicht unwahrscheinlich also, dass er eines Tages neben dem Weltmeister auflaufen wird.

Deutsch-Türkischer Abräumer

Emre Can

Position: Defensives Mittelfeld

Verein: FC Liverpool

Stärken/Schwächen: Emre Can ist ein gnadenloser Abräumer. Nicht viele Spieler in der Nationalmannschaft haben die körperlichen Voraussetzungen wie der Deutsch-Türke. Zudem setzt der 23-jährige auch Offensiv hin und wieder Akzente: Vier Tore und zwei Vorlagen konnte er in dieser Permier League Saison schon verbuchen. Cans Probleme sind zu Zeit noch die Spielübersicht, sowie die Passgenauigkeit.

Internationale Erfahrung: Neun Champions-Legaue Spiele, 16 Europa-League Spiele (ein Tor), acht Länderspiele.

Fazit: Im EM-Halbfinale bekam Can die Chance, seine ganze Klasse zu zeigen. Gänzlich klappte das nicht, jedoch lieferte der Ex-Bayern Profi ein ordentliches erstes EM-Spiel ab. Neben Sami Khedira könnte Can in Zukunft Löws zweiter Abräumer sein. Wenn Can sein Spiel ein wenig verbessert, könnte er bald auch bei den ganz großen europäischen Top-Klubs auf der Einkaufsliste stehen.