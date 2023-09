Berlin -Weltmeister Lukas Podolski liegt bei der laufenden Publikumswahl zum „Deutschen Fußball-Botschafter“ in der Spieler-Wertung vorne. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag rund drei Wochen vor Ende der Internet- und Social-Media-Abstimmung (25. April) mit.



Hinter dem Stürmerstar vom türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul können sich von den deutschen Legionären im Ausland momentan auch seine Weltmeister-Kollegen Toni Kroos (Real Madrid) und Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) Hoffnungen auf die Auszeichnung machen.



Die Ehrung der Gewinner in mehreren Kategorien für sportliches wie gesellschaftliches Engagement findet am 16. Mai im Auswärtigen Amt in Berlin statt. Im Vorjahr erhielt der in Frankreich lebende Trainer Gernot Rohr den Hauptpreis, bei der Wahl zum „Spieler 2016“ lag Nationalspieler Emre Can vom englischen Premier-League-Klub FC Liverpool vorn. (sid)

