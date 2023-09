Köln -Am Donnerstag endet für Lukas Podolski die Sommerpause. Dann muss der Weltmeister wieder zum Dienst bei seinem Arbeitgeber Galatasaray Istanbul antreten. Durch seine Teilnahme an der EURO 2016 in Frankreich genießt er noch Urlaub.



Doch der 31-Jährige liegt nicht auf der faulen Haut. Schon seit Tagen postet der deutsche Nationalspieler auf Instagram und Twitter Videos, die ihm beim Training an einem blütenweißen Traumstrand zeigen.

Charging up for the new season! #poldi #gazver #panzer #tyson #strassenkicker #pitchbull Ein von Lukas Podolski (@poldi_official) gepostetes Video am 1. Aug 2016 um 5:38 Uhr

Während in Hintergrund entspannte Lounge-Musik läuft, macht der ehemalige Stürmer des 1. FC Köln Laufübungen am Beach oder boxt mit einem Personal Trainer eine Runde. (mbr)