Istanbul -Auf dem grünen Rasen posierten Lukas Podolski und Tibor Pleiß mit ihren getauschten Trikots. Der Fußball-Weltmeister trug ein Jersey von Galatasarays Basketballern mit seinem Namen, der Basketball-Nationalspieler streifte sich ein Fußball-Trikot mit der 21 und dem Namen Pleiß über.

„Zwei Kölsche Jungs in Istanbul. Lukas ist ein super Typ“, sagte der 27-Jährige aus Bergisch Gladbach über seinen Ortskollegen in der türkischen Metropole. Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch in der Halle haben sich die beiden schon gesehen: „Er war schon bei unseren Spielen und wir versuchen, uns natürlich öfter zu treffen“, sagt Pleiß. (dpa)

