Istanbul -Den Derbysieg des 1. FC Köln über den rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach feierte Lukas Podolski mit einem Tweet. Einen Tag später stand der Weltmeister im Istanbul-Derby wieder selber im Scheinwerferlicht, nur der Ausgang der Partie war anders. Denn beim Stadtrivalen Fenerbahce setzte es für Galatasaray eine Niederlage.



Der türkische Rekordmeister unterlag am elften Spieltag der Süper Lig mit 0:2 (0:1). Damit wartet Galatasaray seit 21 Pflichtspielen und fast 17 Jahren auf einen Sieg beim Erzrivalen. Der letzte Auswärtssieg im Sükrü-Saracoglu-Stadion gelang am 22. Dezember 1999. Robin van Persie erzielte beide Treffer (45./78./Foulelfmeter).



Podolski saß zunächst auf der Bank und wurde in der 66. Minute eingewechselt. Bei Fenerbahce spielte der ehemalige Bundesliga-Profi Roman Neustädter über 90 Minuten durch. Durch die Niederlage bleibt Galatasaray bei 20 Punkten und fällt in der Tabelle auf Rang fünf zurück, während Fenerbahce (21) auf den dritten Platz klettert. Aktueller Tabellenführer ist Besiktas mit 27 Zählern, kann aber am Montag noch von Medipol Basaksehir (26) verdrängt werden. (red mit dpa)