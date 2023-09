Houston -Ohne diesen Eingriff hätte der Fötus keine Chance gehabt: Nach einer komplizierten Operation ist ein Baby in den USA nach Medienberichten „zum zweiten Mal geboren worden“.

Mediziner hatten die kleine LynLee einem „CNN“-Bericht zufolge in Houston (Texas) nach 23 Wochen und 5 Tagen Schwangerschaft aus der Gebärmutter ihrer Mutter geholt, einen Tumor am Steißbein entfernt und den Fötus zurückverpflanzt.

Gesund zur Welt gekommen

Zwölf Wochen später kam das Mädchen gesund per Kaiserschnitt zur Welt. „Das ist etwas ganz Ungewöhnliches“, sagte Christof Sohn, Ärztlicher Direktor der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg, am Freitag.

Der Tumor war dem Bericht zufolge nach 16 Wochen Schwangerschaft diagnostiziert worden. Wenige Wochen später war klar, dass LynLee ohne Operation keine Überlebenschance haben würde. In einem mehr als fünfstündigen Eingriff retteten die Mediziner das Baby. (dpa)

