Houston/Texas -Es kommt einer medizinischen Sensation gleich: Im US-Bundesstaat Texas haben es Ärzte geschafft, einen lebensbedrohlichen Steißbeintumor von einem Baby zu entfernen, das noch gar nicht geboren war. Dr. Darrel Cass und seine Kollegen von einer Spezialklinik in Houston konnten die kleine Lynnlee Hope nach der erfolgreichen Operation wieder zurück in den Mutterleib nähen und wenige Wochen später gesund auf die Welt bringen.

Ein Baby verloren, das andere lebensbedrohlich krank

Margaret und Jeff Boemer aus dem US-Bundesstaat Texas erwarteten ihr drittes Kind. Eigentlich sollten es Zwillinge werden, doch im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft verlor Margaret Boemer bereits ein Baby.

Bei einer Untersuchung in der 16. Schwangerschaftswoche kam dann der Schock. Beim ihrem zweiten Baby wurde ein lebensbedrohliches Steißbeinteratom entdeckt.

Die Ärzte rieten Margaret, die Schwangerschaft zu beenden, da es Risiken für ihre eigene Gesundheit berge - der Tumor war schon sehr groß.

Spezialklinik in Houston gibt den Rettungsplan vor

Eine Spezialklinik in Houston schlug den Boemers dann vor, eine Operation am Fötus vorzunehmen. Die Ärzte wollten den größten Teil des Steißbeintumors entfernen, sie schätzten ihre Überlebenschance auf rund 50 Prozent.

In der 23. Schwangerschaftswoche versagte das Herz von Lynnlee und Margaret musste notoperiert werden. Zunächst wurde ihr Bauch mit einem Schnitt, der größer war als bei einem Kaiserschnitt, geöffnet und der gesamte Uterus herausgezogen. (Video von CNN)

Anschließend schnitten die Ärzte die Gebärmutter auf, um an den Tumor heranzukommen, der mittlerweile fast ebenso groß war wie Lynnlee. Sie schafften ihr Vorhaben. Lynnlee wurde aus dem Mutterleib entfernt, also in diesem Sinne geboren, und erfolgreich operiert. Als ihr Zustand wieder stabil war, wurde Lynnlee Hope wieder in den Mutterleib eingenäht.

Die Tage darauf waren kritisch, die Eltern nervös. Die Ärzte schafften es jedoch, den Herzschlag Lynnlees stabil zu halten. Margaret musste den Rest der Schwangerschaft liegend verbringen.

Finale Geburt in der 36. Schwangerschaftswoche

In der 36. Schwangerschaftswoche, rund vier Wochen vor dem geplanten Geburtstermin, wurde das Baby ein zweites Mal per Kaiserschnitt aus Margarets Bauch geholt – eine zweite Geburt. Im Alter von acht Tagen entfernten die Ärzte den Rest des Tumors, das schon wieder angefangen hatte zu wachsen.

Lynnlees Mutter Margaret: „Es war alle Schmerzen wert.“

